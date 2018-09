calcioweb.eu

: #Milan, #Emery non commenta il possibile addio di #Gazidis all'#Arsenal - CalcioWeb : #Milan, #Emery non commenta il possibile addio di #Gazidis all'#Arsenal -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Unain conferenza stampa è stato stuzzicato sul tema Ivan, attuale amministratore delegato dell’Arsenal. L’Ad potrebbe lasciare Londra per trasferirsi ao e ricoprire lo stesso ruolo al. “Ogni volta che parliamo, parliamo delle nostre prestazioni, delle nostre idee, della nostra crescita, non di futuro. Penso sia una domanda che dovete fare direttamente a lui. Ogni chiacchierata con lui riguarda solo il nostro lavoro qui, non ho altre notizie da lui“, le parole del tecnico spagnolo che ha evitato dire. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolononildiall’Arsenal CalcioWeb.