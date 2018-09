Milan | con Gazidis può arrivare Ramsey

Milano. Igor Maj soffocato con una corda da montagna : ipotesi blackout : Una morte assurda che ha sconvolto Milano. Giorni addietro Igor Maj, 14 anni, è stato trovato morto nella sua camera.

Street Show Quattroruote - La passione per lauto conquista Milano : Uninfilata di ben 80 modelli di auto di ogni genere, tantissime novità appena presentate, tutte da vedere e da toccare con mano. Allo Street Show Quattroruote, in programma domenica 16 settembre a Milano, ci sarà tutto il meglio del mercato automobilistico. Una vera festa per gli appassionati, aperta a tutti e con ingresso libero, che, sulla distanza di un miglio esatto (1,6 km) di corso Buenos Aires, potranno soddisfare la propria curiosità.Il ...

Cagliari-Milan - Cutrone resta in dubbio : le ultime sulle condizioni dell’attaccante : Dopo essere uscito malconcio dalla partita della Nazionale Under-21 contro l’Albania, Patrick Cutrone si è sottoposto, nella giornata di ieri, a tutti gli accertamenti del caso. L’infortunio dell’attaccante comasco, che inizialmente sembrava essere piuttosto serio, si è rivelato – fortunatamente – meno grave del previsto. Cagliari-Milan, giocherà Cutrone? Probabile tribuna per il giovane bomber Nonostante siano stati esclusi ...

DAVID CROSBY/ Il concerto di Milano : ruggito e poesia dell’ultimo hippie : Due date italiane, cominciando da quella di due sere fa, per la leggenda della West Coast DAVID CROSBY, in magnifica forma nonostante i 77 anni. WALTER MUTO(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:12:00 GMT)DAVID CROSBY/ "Lighthouse": tra la West Coast e gli Snarky PuppyCROSBY & NASH/ Come se il tempo si fosse fermato

Milano. Municipio 6 : appuntamenti con il diritto il 19 settembre : Il Municipio 6 di Milano con la collaborazione con l’Ordine provinciale degli avvocati, organizza “appuntamenti con il diritto”. Si tratta di

Laura Pausini senza freni in concerto a Milano. Insulto all'amica : 'Tr...' : Laura Pausini ci ricasca: dopo la 'colorita' espressione rivolta il mese scorso alla collega Beyoncé dal palco del Circo Massimo, 'Mi fai una pippa',, la cantante romagnola ricorre questa volta a un ...

Milan - ecco il 'piano' per accaparrarsi Ramsey anticipando la concorrenza : Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Nessun voto. Please wait... Aaron Ramsey potrebbe essere il primo colpo per la prossima stagione del Milan, un affare nel quale potrebbe avere un ...

Milano - migranti si picchiano con catene davanti a stazione Centrale : La stazione Centrale di Milano diventa ancora una volta suo malgrado teatro di scontri violenti fra migranti: ieri pomeriggio infatti, peraltro all'ora di punta quindi davanti a tantissimi viaggiatori spaventati ed increduli, due gruppetti di stranieri se le sono date di santa ragione utilizzando anche catene e cocci di bottiglia per cause ancora sconosciute agli inquirenti.Secondo la questura di Milano appena scoppiati i primi tafferugli è ...

Milan - ecco il “piano” per accaparrarsi Ramsey anticipando la concorrenza : Aaron Ramsey potrebbe essere il primo colpo per la prossima stagione del Milan, un affare nel quale potrebbe avere un ruolo chiave Gazidis Il Milan su Aaron Ramsey. E’ questa la notizia del giorno in casa rossonera, assieme alle novità sull’infortunio di Cutrone (QUI I DETTAGLI). Il calciatore dell’Arsenal è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e, secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan sta già ...

Laura Pausini grida 'tr...' al concerto di Milano : La cantante stupisce ancora durante l'esibizione a Milano di fronte ai suoi fan radunati al Forum di Assago

Starbucks Milano - dopo 5 giorni continua l'assalto dei clienti : Sono trascorsi cinque giorni dall'apertura a Milano di Starbucks, la catena di caffetteria più famosa al mondo che ha aperto le sue porte all'Italia venerdì 7 settembre e l'assalto dei clienti non sembrerebbe essersi ancora esaurito.Nonostante i prezzi siano stati motivo di polemica, questo non sembrerebbe essere, almeno per il momento, un limite per lo store. Ad aiutare sarà sicuramente il fattore "curiosità" e la bellezza dell'ex palazzo delle ...

LAURA PAUSINI - IL SINGOLO "LA SOLUZIONE" SU CANALE 5/ L'imprecazione in concerto a Milano : "Tro**" : LAURA PAUSINI presenta in anteprima questa sera su CANALE 5 il videoclip de 'La soluzione', quarto SINGOLO tratto dal suo ultimo album 'Fatti sentire'.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Milan - gli aggiornamenti sulle condizioni di Cutrone : brutte notizie per Gattuso : Il giocatore si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno rilevato un trauma distorsivo, niente da fare per la trasferta di Cagliari-- Patrick Cutrone non prenderà parte al prossimo match di campionato tra Cagliari e Milan, l’attaccante rossonero infatti non riuscirà a recuperare dall’infortunio accusato durante l’ultima gara della Nazionale Under 21. Il match-winner della sfida con la Roma infatti ha riportato un trauma ...