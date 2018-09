Migranti | Viminale | no accordo con Berlino

Migranti : Viminale - non c'è alcun accordo con Berlino : Non c'è alcuna firma da parte del ministro Salvini e non c'è alcun accordo con Berlino a proposito dei numeri dei cosiddetti 'dublinanti' o immigrati secondari. E' quanto si apprende da fonti del ...

Migranti - il Viminale : irreperibili 50 sbarcati dalla Diciotti : La Caritas: "Non è una fuga, questo non è un luogo di detenzione". I sottosegretari Candiani e Molteni: "Erano così disperati da rinunciare a vitto e alloggio garantiti"

Il Viminale : "Si sono già dileguati 40 Migranti sbarcati dalla nave Diciotti" : Quaranta migranti che erano sbarcati dalla nave Diciotti si sono allontanati, dopo essere stati trasferiti nei centri che avrebbero dovuto ospitarli, e risultano irreperibili. Lo hanno dichiarato fonti del Viminale: "Si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al centro di Messina - hanno dichiarato, scrive l'agenzia Dire, i sottosegretari all'Interno, Stefano Candiani e Nicola ...

Migranti - Salvini : "Ora espulsioni"Asilo - ecco i dati del Viminale : "Tempi più rapidi e minori costi, ora siamo al lavoro per aumentare le espulsioni, cosa che chi mi ha preceduto purtroppo non ha fatto", dichiara intanto il ministro dell’Interno Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Migranti - il Viminale sbloccherà i fondi per l’accoglienza destinati a Riace : “Nessuna irregolarità” : Il Viminale ora potrebbe procedere con la revoca del blocco dei fondi attuato per presunte irregolarità commesse nelle rendicontazioni relative ai fondi ricevuti. "C'è stata una seconda ispezione prefettizia assolutamente positiva, tuttavia per mesi se ne sono perse le tracce. Ma la verità comincia ad emergere", ha spiegato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano.Continua a leggere