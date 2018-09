Migranti |  Seehofer | L' accordo con l' Italia è cosa fatta

agi

: RT @federiconero: horst seehofer ha detto che manca solo l'approvazione finale di matteo salvini all'accordo con la germania sul respingime… - AndreBellins : RT @federiconero: horst seehofer ha detto che manca solo l'approvazione finale di matteo salvini all'accordo con la germania sul respingime… - MGabbrielli : RT @federiconero: horst seehofer ha detto che manca solo l'approvazione finale di matteo salvini all'accordo con la germania sul respingime… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha annunciato che l’con l’per il rientro deiarrivati alla frontiera tedesca è ormai. “Mi hanno appena confermato che l’intesa c’è, mancano solo le firme del mio collegano Matteo Salvini e la mia”, ha dichiarato Seehofer questa mattina al Bundestag. Il titolare del Viminale si era detto pronto a firmare l'sui respingimenti se "a saldo zero" per quanto riguarda il numero dei richiedenti asilo da riprendere e quellio da affidare alla Germania. La firma potrebbe essere apposta già domani a Vienna. Berlino ha già raggiunto analoghi accordi con la Spagna e con la Grecia, che prevedono che la Germania possa respingerenei Paesi in cui precedentemente hanno già presentato una ...