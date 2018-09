Migranti | campo Rovereto verso chiusura

Dalla Diciotti al Campo Roja : 49 Migranti su un bus organizzato dai solidali : Ioculano: «Giusto farli entrare. Non si lasciano donne e bimbi per strada». Critico Di Muro: «Scandaloso l’atteggiamento delle associazioni»

Migranti - a Castelvetrano stop al campo per i braccianti : “Chiesto bene confiscato alla mafia. Ma nessuna risposta” : C’erano anche i fondi europei per rendere utilizzabile un bene confiscate ai prestanome di Matteo Messina Denaro. Che però rimarrà vuoto: non sarà usato per dare riparo ai Migranti diretti nelle campagne della provincia di Trapani per la vendemmia e la raccolta delle olive. Saranno costretti ad alloggiare sui terreni degli eventuali datori di lavoro. Da oltre un decennio i braccianti agricoli si davano appuntamento in una tendopoli ...

A Catania artisti in campo contro Salvini tentano di parlare con i Migranti : ...L'arte ha spesso il problema di ripiegarsi un po' su se stessa e solitamente ha tempi di esecuzione lunghi perché nasce da riflessioni complesse e quindi non agisce direttamente sui fatti di cronaca; ...

'Verso Nikà' - anche l'arte scende in campo per i diritti dei Migranti : Questo per sottolineare che la migrazione ci appartiene e che oggi siamo tutti cittadini del mondo. Da molto tempo lei vive a Pantelleria, isola da sempre al centro del fenomeno migratorio. Come è ...

Conte scrive all’Ue : “cellula di crisi per Migranti”/ Premier a tutto campo “mi ispiro ad Aldo Moro - votai Pd” : Conte scrive all'Ue una lettera: "cellula di crisi per i migranti e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, Premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 13:46:00 GMT)

Migranti - guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo/ Ultime notizie - profughi portati nel campo di Khoms : Migranti, guardacoste Libia ferma barcone con 158 a bordo: profughi soccorsi poi portati nel campo di Khoms. Le autorità libiche hanno intercettato un carico di immigrati(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 14:38:00 GMT)

Migranti - Salvini : l'Italia non è più il campo profughi del mondo : "l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Finalmente esiste un governo che fa l'interesse dei cittadini". Lo ha affermato il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Mosca, aggiungendo: "Adesso tutti in Ue si sono resi ...

Migranti - a Roma blitz della polizia al campo della stazione Tiburtina. Baobab : “Nessuna soluzione abitativa alternativa” : A pochi giorni dallo sgombero dell’edificio di via Scorticabove a Roma, un nuovo blitz della polizia si è tenuto questa mattina nella tendopoli di Migranti vicino alla stazione Tiburtina. Operazioni disposte dal questore Guido Marino “necessarie per monitorare lo stato dei luoghi e per prevenire possibili criticità”, si legge in una nota della Questura. Nell’area i volontari dell’associazione “Baobab ...