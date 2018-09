Migranti | accordo Germania-Italia Ultime notizie | patto Seehofer-Salvini per

La Germania dice di avere trovato un accordo con Salvini sui Migranti secondari : La Germania e l’Italia hanno raggiunto un accordo sul respingimento dei migranti secondari, ma i termini e le condizioni dell’intesa sono ancora sconosciuti. L’annuncio è arrivato oggi dalla camera bassa del Parlamento tedesco, dove il ministro dell’Interno Horst Seehofer ha detto di avere trovato u

Accordo Italia-Germania sui Migranti. Seehofer annuncia : "Manca solo la firma" : "L'Accordo con l'Italia è concluso. Mancano le due firme di due colleghi italiani e la mia": lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, stamane al Bundestag a proposito dell'Accordo sul respingimento dei migranti registrati in Italia e fermati al confine tedesco.Lunedì Seehofer aveva reso noto che per l'approvazione finale del testo manca soltanto la firma di Matteo Salvini. Da parte sua, il titolare del ...

Migranti - Seehofer : "L'accordo con l'Italia è cosa fatta" : Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha annunciato che l’accordo con l’Italia per il rientro dei Migranti arrivati alla frontiera tedesca è ormai cosa fatta. “Mi hanno appena confermato che l’intesa c’è, mancano solo le firme del mio collega italiano Matteo Salvini e la mia”, ha dichiarato Seehofer questa mattina al Bundestag. Il titolare del Viminale si era detto ...

'L'accordo sui Migranti? Lo firmo se è a saldo zero' - Salvini - : Milano , 10 set., askanews, - 'Sì, ho letto e riletto. Se c'è un accordo a saldo zero che consente all'Italia di rispettare le richieste di alcuni Paesi, in questo caso la Germania, senza avere un ...

Matteo Salvini : "Accordo sui Migranti con la Germania? Se è a saldo zero firmo" : Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, oggi a Monaco, prima di una seduta col gruppo del partito, secondo quanto riporta la Dpa. "A livello di tecnici dei ministeri la trattativa è chiusa", ha spiegato. "L'intesa è sulla scrivania di Salvini", ha aggiunto "ora vediamo se quello che è stato ...

Libia - Onu : raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro Migranti : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

DICIOTTI - NIENTE ACCORDO UE : CONTE CON SALVINI E DI MAIO/ Ultime notizie Migranti - Renzi : "Fateli scendere" : DICIOTTI, NIENTE ACCORDO in Europa: CONTE, "ipocrisia Ue". Di MAIO dopo il no alla condivisione dell'accoglienza dei migranti minaccia il taglio dei fondi. Bruxelles, Italia rischia sanzioni(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 10:22:00 GMT)

