Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : arriva il tema scuro : Dopo aver visto le novità della nuova interfaccia grafica su piattaforma web, Microsoft To-Do si è aggiornata in queste ore per tutti i dispositivi con a bordo Android e iOS alla versione 1.39. Changelog Android Benvenuti nel lato oscuro! Prova la nuova modalità notturna. Con il nostro nuovo selettore di liste in La mia giornata abbiamo reso più semplice mantenere organizzate le tue attività. Se preferisci che non vengano aggiunte ...

Microsoft - aggiornamenti per Windows 7 fino al 2023 ma solo a pagamento : Il supporto esteso per Windows 7 sarebbe dovuto finire a gennaio del 2020, ma nelle scorse ore Microsoft ha deciso di prorogarlo di altri tre anni, fino a gennaio 2023. Le aziende che però sono intenzionate a usare il vecchio sistema operativo dovranno sottoscrivere un abbonamento dal costo crescente anno dopo anno. Il servizio garantisce soprattutto di avere aggiornamenti di sicurezza, mettendosi al riparo dagli attacchi informatici. È questa ...

Microsoft Edge (Beta) si aggiorna su Android : introdotto il numero delle schede aperte : La versione Beta del browser Edge sviluppato da Microsoft per gli smartphone e i tablet Android si è aggiornata recentemente alla versione 42.0.0.2519. Changelog Il numero delle schede aperte, sulla falsariga di Chrome, viene ora mostrato nella barra di navigazione. Fix di bug. Link al download Microsoft Edge (Free, Google Play) ?

Microsoft Launcher per Android si aggiorna : novità per i widget : Microsoft Launcher ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 4.13.0.45281 e rilasciato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone o tablet Android. Changelog Ora è possibile trascinare e rilasciare i widget da e verso il Feed del Launcher. Inoltre, i widget non hanno più intestazioni quando vengono inseriti. Aggiunta la possibilità di inserire un nuovo evento alla scheda del calendario mediante un semplice ...

Microsoft To-Do si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Ink [Insider] : Durante la giornata di ieri, Microsoft To-Do si è aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto per Windows Ink. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.39.12431.0 ed è attualmente disponibile al download per gli utenti Insider iscritti al canale Fast Ring. Ink support is now available to #WindowsInsiders! Become an Insider to try it out and let us know what you think! https://t.co/Jvkj6hXIeW ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna : novità per i widget : Microsoft Launcher ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 4.13.0.45281 e rilasciato sul Google Play Store per tutti gli utenti in possesso di uno smartphone o tablet Android.-- Changelog Ora è possibile trascinare e rilasciare i widget da e verso il Feed del Launcher. Inoltre, i widget non hanno più intestazioni quando vengono inseriti. Aggiunta la possibilità di inserire un nuovo evento alla scheda del calendario mediante ...

Microsoft To-Do si aggiorna : introdotto il supporto per Windows Ink [Insider] : Durante la giornata di ieri, Microsoft To-Do si è aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo il supporto per Windows Ink. La nuova versione di Microsoft To-Do è numerata 1.39.12431.0 ed è attualmente disponibile al download per gli utenti Insider iscritti al canale Fast Ring. Ink support is now available to #WindowsInsiders! Become an Insider to try it out and let us know what you think! https://t.co/Jvkj6hXIeW ...

Microsoft Foto si aggiorna : introdotta l’accelerazione hardware : La UWP di sistema Microsoft Foto ha ricevuto un aggiornamento numerato 2018.18071.15310.0 e rilasciato in queste ore per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Novità Nelle impostazioni dell’app è stata aggiunta una nuova voce che consente di attivare o disattivare l’accelerazione hardware per la codifica video (di default risulta abilitata). Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Microsoft Foto si aggiorna : introdotta l’accelerazione hardware : La UWP di sistema Microsoft Foto ha ricevuto un aggiornamento numerato 2018.18071.15310.0 e rilasciato in queste ore per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Novità Nelle impostazioni dell’app è stata aggiunta una nuova voce che consente di attivare o disattivare l’accelerazione hardware per la codifica video (di default risulta abilitata). Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : L’app Microsoft To-Do si è appena aggiornata alla versione 1.38 sull’App Store e sul Google Play per tutti i dispositivi con a bordo Android e iOS. Novità Annulla operazione – Se hai perso traccia delle tue attività importanti a causa delle tue mani grandi, abbiamo una soluzione. Puoi ora annullare l’operazione dopo aver rimosso un’attività dalla lista Importante. (Solo Android) Abbiamo migliorato la sincronizzazione, le prestazioni ...

Microsoft Whiteboard si aggiorna : condivisione delle lavagne per tutti : Microsoft Whiteboard, l’app per creare lavagne interattive, si è aggiornata ieri per Windows 10 estendendo la condivisione delle lavagne a tutti gli utenti. Changelog Adesso è possibile condividere i propri lavori gratuitamente con ogni account Microsoft. Precedentemente la funzionalità era un’esclusiva per gli utenti Office 365. Le opzioni ora hanno una forma stondata. Download La nuova versione di Microsoft Whiteboard è numerata ...

Windows 10 : Microsoft garantisce aggiornamenti più leggeri : Dalla nascita di Windows 10, Microsoft ha provveduto a migliorare sempre di più la gestione degli aggiornamenti di Windows Update seguendo i feedback inviati dagli utenti. Tra le modifiche apportate con le varie versioni dell’ultimo sistema operativo desktop targato Redmond spiccano sicuramente l’Unified Update Platform (UUP) che ha permesso di ridurre le dimensioni dei download fino al 35% e l’ottimizzazione software affinchè ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : L’app Microsoft To-Do continua ad aggiornarsi sul Microsoft Store per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile arrivando alla versione 1.38.12321.0.-- Changelog - Utilizzi #tag per mantenere organizzate le tue attività da fare? Allora sarai felice di sapere che ora supportiamo i #tag nelle note, così come nel titolo delle attività. Hai avuto problemi nel sincronizzare il tuo account o hai incontrato strani messaggi di errore? Con ...

Windows 10 : Microsoft continua ad aggiornare silenziosamente la UWP di Esplora File : Con Windows 10 e i successivi aggiornamenti Microsoft ha sempre provveduto a sostituire le vecchie componenti legacy del sistema operativo con le più moderne scritte in UWP, un processo lungo ma necessario. Ad oggi il pannello di controllo è stato in maggioranza sostituito dalla nuova app Impostazioni, il vecchio Paint con Paint 3D, Internet Explorer con Microsoft Edge, Movie Maker con Foto, Windows Media Player con Groove Musica e così via ...