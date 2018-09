Meteo | oltre i 30°C su gran parte d’Europa | fino a 36°C in Spagna | l’ondata di caldo

Meteo Italia - è ancora Estate : caldo oltre la norma su tutti i mari italiani - è il periodo migliore per godersi le nostre acque : In vista di condizioni Meteorologiche spesso stabili e anticicloniche, in questo settembre, a parte dei disturbi ogni tanto, e in vista anche di un andamento termico un po’ sopra la norma nel corso dei prossimi giorni, facciamo un punto della situazione termica sui nostri mari. Una informazione, questa, che riteniamo senz’altro interessante per una stagione balneare che potrà avere un buon seguito ancora. Diciamo subito che lo stato ...

Meteo - è tornata l’estate : temperature oltre i 30 gradi in gran parte d’Italia : L'alta pressione in rinforzo sulla Penisola porterà un gradito ritorno dell'estate con giornate piene di sole e temperature decisamente superiori alla media su tutta l'Italia.Continua a leggere

Meteo - l’estate torna a riscaldare l’Italia : temperature oltre i 32 gradi : Le previsioni Meteo per i prossimi giorni rilevano un ritorno del caldo estivo con picchi di oltre 30-32 gradi al Nord e su Toscana, Umbria e Lazio, con qualche grado in meno al Sud e nelle regioni adriatiche. In particolare, da lunedì 10 settembre l'alta pressione sub-sahariana raggiungerà i suoi massimi e secondo gli esperti i suoi effetti dureranno almeno fino al 16 settembre.Continua a leggere

Meteo Italia : torna il caldo intenso la prossima settimana - oltre i 30° grazie all'anticiclone africano! : Previsioni Meteo: confermata onda calda per la prossima settimana. Potrebbe durare a lungo! Ve lo avevamo preannunciato già nei nostri ultimi editoriali: la prossima settimana sarà...

Meteo - l’alta pressione fa tornare l’estate : temperature oltre i 30°. Ma durerà poco : Tornano ad aumentare le temperature. Si tratterà tuttavia di un periodo stabile assai breve: già da domani pomeriggio il tempo peggiora a partire da Alpi e Nord-ovest.Continua a leggere

Previsioni Meteo - torna il caldo : ecco l’Estate di Settembre - oltre +30°C in tutto il Centro/Sud e +35°C sulle isole tra Giovedì e Venerdì : 1/14 ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA Meteo GIALLA/ Ultime notizie : oggi e domani - pioggia e vento oltre i 100 km/h : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 21:34:00 GMT)

Luglio letale per il Giappone : oltre 300 morti in un solo mese a causa degli eventi Meteorologici : oltre 300 persone hanno perso la vita nel mese di Luglio a causa di disastri legati alle condizioni meteo in uno dei mesi più letali degli ultimi anni del Giappone. Prima sono arrivate precipitazioni record, che hanno portato gravi alluvioni e frane nel Giappone occidentale, costate la vita ad almeno 220 persone, con 9 ancora dispersi e ormai considerati morti. A questa tragedia sono seguite temperature record che hanno raggiunto i 40°C, ...

Meteo : domenica a oltre 35°C - lunedì forti temporali al Nord : Meteo: domenica a oltre 35°C, lunedì forti temporali al Nord Possibili punte oltre i 35°C. lunedì forti temporali al Nord: arriva la perturbazione nr.3 Continua a leggere L'articolo Meteo: domenica a oltre 35°C, lunedì forti temporali al Nord proviene da NewsGo.

Previsioni Meteo - ondata di caldo shock tra Venerdì 13 e Sabato 14 Luglio dal Sahara : oltre +40°C in Sardegna e Sicilia - incubo +50°C tra Algeria e Tunisia : 1/21 ...

Thailandia - corsa contro il Meteo : nella grotta restano in 2 oltre all'allenatore : I soccorritori guideranno oggi i restanti cinque membri della squadra di calcio giovanile fuori dalla grotta di Mae Sai dove sono rimasti intrappolati lo scorso 23 giugno a causa della pioggia nel Nord della...

Thailandia - corsa contro il Meteo : nella grotta restano in 3 oltre all'allenatore : I soccorritori guideranno oggi i restanti cinque membri della squadra di calcio giovanile fuori dalla grotta di Mae Sai dove sono rimasti intrappolati lo scorso 23 giugno a causa della pioggia nel Nord della...