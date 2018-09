Mario Draghi resta fermo La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell' Eurozona | ma

Mario Draghi - clamoroso scambio con Christine Lagarde : lui all'Fmi - lei alla Bce : Un clamoroso scambio di posizioni potrebbe riguardare, a breve, due tra le maggiori istituzioni economiche mondiali. Lo rivela il quotidiano Il Giornale, per il quale la francese Christine Lagarde , ...

Attacco finanziario all'Italia - Giancarlo Giorgetti e la preghiera a Mario Draghi : 'Deve intervenire' : Una preghiera a Mario Draghi. Quanto la situazione finanziaria dell'Italia sia delicata lo ribadisce Giancarlo Giorgetti. In una intervista a Libero, il sottosegretario della Lega aveva detto di ...

Paolo Savona - a luglio il faccia a faccia con Mario Draghi a Francoforte : cosa si sono detti : Dopo tanto clamore quando era stato indicato come ministro dell'Economia, Paolo Savona è diventato, da titolare degli Affari Europei , uno dei ministri più silenti del governo giallo-verde. Una sola intervista ai giornali in quasi due mesi. Non sorprende, dunque, ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Mario Draghi : "Sui conti italiani aspettiamo i fatti" : Il Presidente della BCE Mario Draghi oggi è stato protagonista di un'audizione davanti alla commissione per gli Affari economici e monetari dell'Europarlamento e tra gli argomenti toccati c'è stato anche quello dei conti pubblici dell'Italia, su cui, in risposta a una domanda sulla possibile riforma delle pensioni o su politiche economiche che facciano risalire il debito, ha detto:"Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La ...

Cosa pensa Mario Draghi del nuovo governo : «Per ora ci sono state solo parole, che peraltro sono cambiate»

Mario Draghi (Bce) sul governo Conte : “Per ora solo proclami - attendiamo i fatti” : Nel corso di un'audizione tenuta all'Europarlamento, il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha dedicato un passaggio al governo italiano: "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita. Prima di pronunciare un giudizio è necessario attendere. La prova del nove saranno i fatti. Per ora ci sono stati solo proclami, che tra l'altro sono cambiati. Prima di parlare dobbiamo ...