Marcello Cirillo | Pechino Express? Ho recuperato la fede

Adriana Volpe / La conduttrice con Marcello Cirillo a Pechino Express 2018 : "Lui per me c'è sempre stato" : Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018. Ecco le dichiarazioni dei due conduttori dopo l'avventura...(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:42:00 GMT)

Pechino Express - Adriana Volpe : “Marcello Cirillo c’è sempre stato!” : Adriana Volpe e Marcello Cirillo raccontano il loro Pechino Express Giovedì 20 settembre riparte su Rai2 Pechino Express, giunto alla settima edizione, in giro tra Marocco, Tanzania e Repubblica Sudamericana. Al timone dell’adventure game ritroveremo per il sesto anno consecutivo Costantino della Gherardesca. Le registrazioni sono terminate già da qualche mese e tra le otto coppie in gara troveremo I Mattutini, la coppia formata da ...

Marcello Cirillo : alcune persone cattive non hanno compreso la straordinaria carriera di Adriana Volpe. A Pechino Express lavavo le mutande più volte al giorno : Marcello Cirillo e Adriana Volpe Michele Guardì li ha uniti e poi li ha divisi; Pechino Express 2018 li ha rimessi insieme. Adriana Volpe e Marcello Cirillo sono una delle coppie più note della settima edizione del reality on the road di Rai2 (qui il cast al completo). Ad accomunarli una lunga permanenza nel cast de I Fatti Vostri, culminata con un benservito nel maggio 2017 e diverse polemiche con Giancarlo Magalli. In particolare, il rapporto ...

“Non avete capito nulla”. Adriana Volpe e I fatti vostri : parla Marcello Cirillo : Per Adriana Volpe l’inizio di questo nuovo anno, il 2018, non è stato per nulla semplice. Lo scorso aprile, infatti, ha rischiato di morire insieme alla figlioletta. Lì, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro al mondo, ovvero le mura domestiche, si sono alzate le fiamme ed è divampato un incendio che ha rischiato di causare un’immane tragedia. Qualche settimana fa ne ha parlato direttamente Adriana: “Dopo essermi fatta la ...

Pechino Express - la verità di Marcello Cirillo su Adriana Volpe : 'Alcune persone cattive non l'hanno capita' : Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018, dopo la rumorosa separazione in casa di Michele Guardì ai Fatti vostri della conduttrice. Le ...

