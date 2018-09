Mara Venier pronta a riscattarsi con Domenica In La FOTO

Barbara D'Urso su Mara Venier : 'Bravissima - ma...'. Cosa favorisce Domenica In su Domenica Live : È una sfida a colpi di ascolti quella tra Mara Venier e Barbara D'Urso , nonché tra Domenica In e Domenica Live . La Venier, infatti, ha lasciato Mediaset per tornare a condurre lo storico programma ...

Selvaggia Lucarelli non sarà a Domenica In da Mara Venier. Ecco per quale motivo… : Lo scorso agosto Blogo ha anticipato l'arrivo di Selvaggia Lucarelli nella Domenica In di Mara Venier. "Blogo oggi è in grado di anticipare che nel cast della nuova edizione dello storico contenitore di Rai1 potrebbe esserci Selvaggia Lucarelli. La giornalista de Il Fatto Quotidiano è stata contattata dalla Venier che starebbe pensando ad allestire una sorta di Arena al femminile da collocare nella prima parte del programma, provando a ...

Barbara d’Urso e la sfida con Domenica In : “Vincerà Mara Venier” : Mara Venier o Barbara d’Urso: chi vincerà la sfida della Domenica? L’attesa è terminata: Domenica 16 settembre inizierà la sfida tra due regine della televisione italiana, Mara Venier e Barbara d’Urso. Mara Venier torna a Domenica In dopo quattro anni, Barbara d’Urso riparte con Domenica Live. Chi vincerà la sfida degli ascolti? Le due conduttrici sono molto amiche e giurano che tra loro non c’è nessuna rivalità. ...

Selvaggia Lucarelli fuori dalla Domenica In di Mara Venier : Domenica In, problemi per la Venier: salta Selvaggia Lucarelli C’è molta attesa per il ritorno di Mara Venier a Domenica In. Lo storico programma del dì festivo del primo canale della Tv di Stato andrà in onda Domenica 16 settembre. Per contrastare Domenica Live di Barbara D’Urso, che da anni vince la sfida auditel degli ascolti, la Venier ha pensato bene di arruolare dei nomi forti nel cast. Particolare attenzione e interesse ha ...

Mara Venier pronta per Domenica In : "Ho perso 8 chili dopo un dolore al petto" : Mara Venier rincasa: a quattro anni di assenza dai salotti di Domenica In, la conduttrice veneta torna protagonista del pomeriggio Domenicale di Rai 1. Il prossimo 16 settembre ripartirà la nuova stagione dello storico contenitore, e per l'occasione la Venier si presenterà al pubblico con 8 chili in meno. dopo un piccolo malore al petto, la conduttrice si è affidata alle cure di un cardiologo e di un nutrizionista, con i consigli dei ...

Mara Venier : la foto che impressiona i fan dove appare dimagrita per un problema di salute che l’ha spinta a perdere peso (FOTO) : Manca davvero poco al ritorno di Domenica In che quest’anno sarà condotto dall’amatissima Mara Venier. La conduttrice veneta si sta preparando al meglio per il suo rientro in Rai e, oltre alla sua energia prorompente, appare in forma smagliante anche se totalmente cambiata: è dimagrita ben 8 chili. Ma come ha fatto? Che dieta ha seguito? Ecco cosa ha svelato la bellissima conduttrice a Gente. Il 16 settembre torna Domenica In e quest’anno la ...

