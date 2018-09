Manovra | Salvini | Meno tasse dal 2019 | si parte con l' Iva Ultime notizie | Di

Matteo Salvini forza la Manovra lenta di Giovanni Tria : La manovra lenta, caldeggiata insistentemente dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, non ha fatto in tempo a stabilizzarsi sulla nuova dimensione rispetto agli annunci roboanti del Contratto di governo che già si ritrova in acque agitate. La maretta, che rischia di trasformarsi in un maremoto con Bruxelles, la agita Matteo Salvini, che torna a forzare la mano, riaprendo così il fronte con il titolare del Tesoro, anche oggi ...

Manovra - Salvini : “Primi passi verso reddito di cittadinanza” e sull’Europa : “Lavoriamo per essere primo gruppo” : “La Manovra sarà del cambiamento e già ci saranno primi mattoni di smontaggio della legge Fornero, di riduzione del peso fiscale, di stralcio delle cartelle di Equitalia e, ovviamente, dell’avvio del reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa al Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Stiamo lavorando per essere il primo gruppo in Europa“, ha poi aggiunto il vice premier rispondendo ad ...

Manovra : Juncker 'rassicurato' da parole di Salvini e Di Maio : La Commissione Europea è 'rassicurata' dalle ultime dichiarazioni dei vicepremier Salvini e Di Maio in materia di conti pubblici, più concilianti nei confronti di Bruxelles, anche se rispettare il ...

Anche Luigi Di Maio si responsabilizza : sì a una Manovra di piccoli interventi. M5s a ruota di Salvini - con lo zampino del Quirinale : Luigi Di Maio si ferma in un angolo. Interno giorno, Palazzo Chigi. È appena finito il primo degli innumerevoli vertici di maggioranza che costelleranno il cielo della legge di stabilità da qui a Natale. Si ferma a parlottare con Giuseppe Conte. Poi avverte i suoi: "Quando esco voglio fare alcune dichiarazioni". Alle undici plana sui cronisti che lo attendono. E sparge parole che zavorrano le fluttuazioni di mercati e spread, ...

Salvini e Di Maio abbassano i toni - lo spread scende e Tria ha più margini per la Manovra : ROMA Come d'incanto i proclami Lega e M5S contro l'Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più ...

Manovra - Conte : verso crescita e stabilità Salvini : «Il reddito di cittadinanza c’è» : La dichiarazione del premier sulla legge di Bilancio al termine dell’incontro di questa mattina. Chiarimenti dal ministro dell’Interno e soddisfazione da parte di Boccia (Confindustria)

Manovra - Salvini conferma : "Subito giù le tasse - riforma pensioni e reddito cittadinanza" : Matteo Salvini assicura: "Nella Manovra ci sarà, nel rispetto di tutti i vincoli, l'avvio della riduzione delle tasse, l'avvio dello "smontamento" della legge Fornero e l'avvio del reddito di ...

