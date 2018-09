Manduria | museo e parco archeologico quasi sempre chiusi | tra regolamenti inattuati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) “Sabato 11 agosto abbiamo tentato di visitare ilTerra dei Messapi di… Dopo numerosi vani tentativi di reperire un numero telefonico per avere notizie sull’apertura, ci siamo recati sul posto, trovandolo chiuso. Ma sul portone vi era un cartello con gli orari. Pazienza. Li abbiamo appuntati e lunedì 13 agosto, come indicato, alle ore 15 siamo tornati a. Ma ilera ugualmente chiuso. Abbiamo tentato di visitare l’area archeologica, ma anch’essa era chiusa”. Luigi del Prete, presidente della Rete civica per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico edella Puglia ha deciso di raccontare la sua disavventura e quella di alcuni turisti, alla commissione straordinaria che amministra la città in provincia di Taranto, da quando ad aprile 2018 il Consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e, per ...