Man or Vampire è un gioco di ruolo a turni di stampo roguelike

tuttoandroid

: @EuijinUymi immortal man nas bebe marco unnie hahahahha vampire - phlln_ : @EuijinUymi immortal man nas bebe marco unnie hahahahha vampire - coliinxx : Man issa Vampire?? -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Man orè undiin cui impersonerete lo spirito di un umano che è passato in Paradiso, un mondo misterioso che sta per finire a causa dei vampiri. Il gameplay offre combattimenti strategici che cambieranno in base ai ranghi e ai terreni, attraverso dei dungeon da esplorare generati casualmente. L'articolo Man orè undidiproviene da TuttoAndroid.