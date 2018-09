Maltempo Sardegna | bomba d’acqua nel Cagliaritano | strade allagate

Allerta meteo : molte nubi e piogge su Sardegna e Ovest Liguria - ondata di Maltempo in arrivo al Sud : 1/4 ...

Allerta Meteo - torna il Maltempo : Sardegna nel mirino delle piogge nelle prossime ore : Allerta Meteo – Cambierà localmente il tempo nel corso delle prossime ore. Un moderato ramo instabile nordatlantico, riuscirà a trovare un varco verso sud, nel promontorio anticiclonico che staziona da qualche giorno sul nostro Bacino, ma diffusamente su Centro Ovest Europa. Il punto di ingresso verso il Mediterraneo centro-occidentale sarà il Golfo del Leone, poi con cavo instabile che si ondulerà verso le Baleari, Sardegna e Nordovest ...

Sardegna - produzione di vino a rischio per il forte Maltempo di Agosto : Coldiretti Sardegna lancia l’allarme per la vendemmia 2018. La Sardegna conserva per il secondo anno consecutivo il triste primato di Regione con maggiori perdite nella produzione del vino. Anche la vendemmia di quest’anno, come lo scorso anno, è infatti condizionata dalle avverse condizioni meteorologiche e si preannuncia, secondo le previsioni di Assoenologi, inferiore del 19% (560.000 ettolitri) rispetto alla media regionale degli ...

Maltempo Sardegna : la Regione chiede lo stato di emergenza : La Regione Sardegna chiede al Governo lo stato di emergenza nazionale per gli eccezionali effetti temporaleschi registrati in questi ultimi mesi. Lo ha deliberato oggi la giunta Pigliaru, accogliendo la proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, che – spiega: “Tramite la direzione regionale della Protezione civile mandiamo avanti la richiesta per tutte le criticità verificatesi da maggio ad agosto ...

Maltempo Sardegna : il Comune di Sanluri sfora il patto di stabilità per lavori urgenti : La Giunta Comunale di Sanluri (Sud Sardegna) ha deciso di sforare il patto di stabilita’ per permettere, all’indomani dei violenti nubifragi, lavori urgenti di ripristino, sistemazione e messa in sicurezza della cittadina e della frazione di Sanluri Stato. Giovedi’ 24 ha decretato lo stato di calamita’ naturale proprio in seguito agli abbondanti e violenti nubifragi che si sono abbattuti sul territorio il 17, 21 e 22 ...

Maltempo - Coldiretti Sardegna : ad agosto ha piovuto per 20 giorni su 24 - colture devastate : Coldiretti Sardegna ha rilevato che ad agosto ha piovuto per 20 giorni su 24: è già il mese più piovoso da quando si raccolgono i dati (1922), con medie che raggiungono anche il +1000%. Milioni di euro di danni vanno a sommarsi ai 300 milioni di euro (stima Coldiretti Sardegna) subiti lo scorso anno dalla siccità. I brevi ma violenti e continui temporali stanno interessando tutto il territorio regionale, ma in particolare il centro sud dove ha ...

Maltempo - Coldiretti : “Stato di calamità per il Sud della Sardegna” : Piogge e umidità stanno flagellando l’agricoltura. Ad essere colpito è soprattutto il sud Sardegna. Lo denuncia la Coldiretti che sollecita interventi immediati a partire dalla declaratoria dello stato di calamità. “Le vigne sono tra le più colpite, tra poronospera e eccessi idrici. Il settore dell’ortofrutta non sta meglio – spiega l’organizzazione – anche qui l’umidità sta facendo prospettare i funghi, ...

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...

Maltempo : la Regione Sardegna chiede lo stato di emergenza al Governo : “A causa delle criticità dovute agli eccezionali effetti temporaleschi di questo mese abbiamo avviato, tramite la direzione regionale della Protezione civile, tutte le procedure per chiedere lo stato di emergenza al Governo”. Lo ha annunciato l’assessora della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, Donatella Spano. Le amministrazioni comunali interessate dovranno procedere con le segnalazioni e le stime dei danni ...

Maltempo - disastro in Sardegna : gravi danni alle strutture - potabilizzatori e fogne in tilt : Black-out elettrici, intasamenti fognari, tombini saltati, eccezionale riversamento di detriti in fognatura trascinati dalle acque piovane fino a inondare i depuratori. L’eccezionale ondata di Maltempo che in questi giorni sta colpendola Sardegna sta mettendo a dura prova le strutture del servizio idrico integrato gestito dalla società Abbanoa. Il gestore unico delle acque sta schierando sul campo nelle zone colpite tutti gli uomini e ...

Maltempo Sardegna : black-out di due ore al potabilizzatore di Sassari : black-out elettrici, intasamenti fognari, tombini saltati, eccezionale riversamento di detriti in fognatura trascinati dalle acque piovane fino a inondare i depuratori. L’eccezionale ondata di Maltempo sta mettendo a dura prova le strutture del servizio idrico integrato. Nel primo pomeriggio le intense precipitazioni che si sono verificate nel sassarese hanno causato due ore di blocco al potabilizzatore di Truncu Reale a Sassari a causa di ...

Maltempo Sardegna - 50 turisti bloccati in nuraghe/ Video - ultime notizie Barumini : allagamenti e treni in tilt : Maltempo Sardegna: 50 turisti bloccati in nuraghe e tratti in salvo da vigili del fuoco e carabinieri. allagamenti, danni e linee ferroviarie sospese a casa del nubifragio.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:44:00 GMT)

Maltempo - Sardegna devastata da temporali violentissimi : bomba d’acqua si abbatte Campidano : 50 turisti intrappolati nelle nuraghe : Il Maltempo oggi pomeriggio ha colpito in modo pesantissimo la Sardegna centro/meridionale, con una violentissima bomba d’acqua nel Medio Campidano, tra Sanluri e Barumini. Proprio a Barumini sono caduti 69mm di pioggia, e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di del paese, insieme ai Vigili del fuoco hanno evacuato una cinquantina di turisti che questo pomeriggio sono rimasti bloccati all’interno ...

Maltempo Sardegna : situazione critica nella notte a Sanluri - si contano i danni [FOTO e VIDEO] : Cessata nella notte l’emergenza causata dal nubifragio che ha colpito il Medio Campidano ed in particolare Sanluri (Sud Sardegna): registrati gravi danni soprattutto alle abitazioni al piano strada e ai seminterrati. Un fulmine ha danneggiato una cabina elettrica, lasciando al buio il centro abitato, guasto poi riparato. I Vigili del Fuoco di Cagliari ieri sera hanno istituito il Posto di Comando avanzato da dove sono stati coordinati ...