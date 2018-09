Maltempo Bologna | entro il 24 ricognizione dei danni di Febbraio-Marzo

Maltempo Bologna : calcinaccio si stacca da Porta Saragozza : Probabilmente a causa del Maltempo che si è abbattuto su Bologna, un grosso calcinaccio si è staccato ieri sera dal cassero di Porta Saragozza: ha ceduto un frammento di uno dei leoni scolpiti. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale. L'articolo Maltempo Bologna: calcinaccio si stacca da Porta Saragozza sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - incubo Maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni all’agricoltura per centinaia di migliaia di euro : “centinaia di migliaia di euro i danni all’agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese e’ stata colpita per ben due volte dal Maltempo, prima con ‘la bomba d’acqua’ del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine“: lo ha rilevato Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal Maltempo. “Chicchi di grandine della dimensione di ...

Maltempo - grossi calcinacci : chiusa una via del centro a Bologna : Per il forte acquazzone del pomeriggio sono caduti alcuni grossi calcinacci da un palazzo in pieno centro a Bologna. Per sicurezza, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale hanno transennato Palazzo Orsi e chiuso, per alcune ore, la centralissima via San Vitale. A quanto si apprende, nessuno e’ rimasto ferito. La circolazione e’ stata interrotta da Piazza Aldrovandi fino alle Due Torri, per permettere l’intervento delle ...

Maltempo : ripreso traffico della Alta Velocità sulla Bologna-Padova : Parzialmente risolto il problema sulla linea ferroviaria Bologna-Padova: i tecnici di Rfi hanno ripristinato la situazione a Castel Maggiore, con il risultato che riprende la circolazione dei treni Alta Velocità in entrambe le direzioni. Ok anche al traffico dei regionali da Bologna verso Padova. La linea resta ancora bloccata al bivio ‘Battiferro’ di Bologna, dove e’ caduto un fulmine. L’effetto e’ che i convogli ...

Maltempo - nubifragio a Bologna : albero precipita su un chiosco di gelati : Un violento nubifragio si è abbattuto verso le 19 a Bologna e nei dintorni, con pioggia, grandine e forte vento. I Vigili del fuoco hanno compiuto decine di interventi per rami e alberi spezzati e finiti in strada. In via Massarenti, alla periferia della città, un grosso albero è stato sradicato dalle raffiche di vento piegandosi e finendo sul chiosco di una gelateria. Non risultano feriti. Oltre alla città, è stata colpita la zona di ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni a colture nella Bassa Imolese : “danni ingenti” alle colture da seme e ai vigneti nella campagna della Bassa Imolese – a Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli, a Molinella e nella frazione Sant’Antonio di Medicina – in seguito alle forti piogge del pomeriggio di ieri quando sono caduti 160 millimetri d’acqua tra le 17.30 e le 18.30. E’ quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bologna che ha rilevato i dati della ...

Maltempo Bologna : 7 voli dirottati - alberi caduti e danni alla linea elettrica : Forte Maltempo in Emilia Romagna, in particolare a Bologna e provincia, dove sono stati dirottati sette voli e si sono verificati altri disagi per un violento temporale, con forte vento nel pomeriggio. Colpita in particolare la provincia, tra alberi caduti, strade allagate, grondaie e tetti da mettere in sicurezza: Minerbio, Granarolo, Budrio, Valsamoggia, San Giovanni in Persiceto, Castello d’Argile, San Giorgio di Piano, San Pietro in ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Grandinate - nubifragi e bombe d'acqua a Bologna e Udine/ Video - anche Pesaro colpita dal Maltempo : Grandinata e temporali a Reggio Emilia, Video, chicchi grandi come palline da golf. nubifragi anche a Bologna e Modena, gravi disagi per i cittadini e gli automobilisti(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:01:00 GMT)