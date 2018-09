Mafia | Presidente Ars | Cuffaro è l' unico che ha pagato per tutti

Addio a Rita Borsellino - la Presidente Marini : 'Tante le sue visite in Umbria in nome della lotta alla Mafia' : 'Rita Borsellino ha trasformato il profondo dolore per l'uccisione del fratello Paolo in una continua , lunga, impegnata lezione di legalità e di lotta contro la mafia': così la Presidente della ...