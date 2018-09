Macron annuncia il piano anti-povertà | “Introdurremo il reddito universale di attività

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 settembre 2018) Il presidente francese Emmanuelhato l’introduzione di un “di” da finanziare entro il 2020. La misura, che punta a garre che tutti possano “vivere degnamente”, è stata illustrata nel quadro del nuovopresentato dal presidente della Repubblica francese. L’iniziativa arriva in un momento di grosso calo dei consensi per il Capo dello Stato.Durante la campagna elettorale per le presidenziali, il candidato socialista Benoit Hamon aveva proposto una misura simile (e oggi accusadi averlo “scimmiottato”), ma senza vincolarlo alla ricerca di un lavoro. L’annuncio è stato commentato anche in Italia, dove i partiti si sono contesi la paternità del provvedimento. “Sono contento cheabbia deciso di seguire la linea che il Movimento 5 Stelle”, ha detto Luigi Di Maio. A lui ha risposto il Pd con il senatore Edoardo Patriarca: “Sta copiando il nostro Rei, non certo ildi cittadinanza che nessuno sa cosa è e nemmeno come sarà finanziato”.