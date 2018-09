M5s vs Tria | Mef | “no dimissioni” Reddito di cittadinanza | ultime notizie | Di Maio

Tensione tra M5s e Tria. Lezzi : "O reddito di cittadinanza o intero governo ha problemi" : Per il MoVimento 5 Stelle è di vitale importanza inserire il reddito di cittadinanza nella legge di bilancio e farlo partire entro maggio 2019, ossia entro le elezioni europee, ma il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dimostrato di avere non pochi tentennamenti sul tema. Intanto il vicepremier Luigi Di Maio prova a mediare.Da una parte, infatti, martedì sera a Cartabianca ha detto che "o il reddito di cittadinanza si fa o c'è un grave ...

Fonti Ansa - per i grillini 10 miliardi sul reddito di cittadinanza o richiesta dimissioni di Tria. Ma M5s smentisce : "Nessuna pressione" : "In manovra ci aspettiamo 10 miliardi per il reddito di cittadinanza o chiederemo le dimissioni del ministro Tria". È quanto dicono Fonti qualificate del M5s all'Ansa, commentando il dibattito interno al governo in vista della legge di bilancio. Il tema tiene banco tra i parlamentari pentastellati, che sottolineano l'importanza della misura, bandiera M5s. "Se vogliamo tutelare prima gli italiani - dichiara il vicepresidente della ...