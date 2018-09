M5S PRESSA TRIA | SMENTITE DIMISSIONI | DI MAIO | “NO MINACCE” Manovra | Giorgetti | “saremo

"Mia nipote - immunodepressa - durerà quanto un gatto in tangenziale". La lettera dello scienziato al M5S : "Gent.ma On. Sen. Paola Taverna, Preg.mo sig. Consigliere Reg. Lazio Davide Barillari, mi rivolgo a Voi, tra i massimi esperti di immunologia, infettivologia e microbiologia per chiedere alla Vostra preclara competenza un parere scientifico e clinico". IOnizia così la lettera aperta, affidata a Facebook, inviata ai vertici del Movimento 5 Stelle da Claudio Puoti. Che chiede ironicamente, ma non troppo, consiglio. ...