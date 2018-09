M5S | esprimiamo solidarietà per episodi fuori sede Pd Ponte Milvio

romadailynews

: RT @M5SLazio: Esprimiamo solidarietà al capogruppo M5s del X Municipio #Ostia, Antonio Di Giovanni, aggredito da alcuni esponenti di Casapo… - lu_foia : RT @M5SLazio: Esprimiamo solidarietà al capogruppo M5s del X Municipio #Ostia, Antonio Di Giovanni, aggredito da alcuni esponenti di Casapo… - marino29b : RT @M5SLazio: Esprimiamo solidarietà al capogruppo M5s del X Municipio #Ostia, Antonio Di Giovanni, aggredito da alcuni esponenti di Casapo… - stefanospidy : RT @M5SLazio: Esprimiamo solidarietà al capogruppo M5s del X Municipio #Ostia, Antonio Di Giovanni, aggredito da alcuni esponenti di Casapo… -

(Di giovedì 13 settembre 2018) Roma – “Il gruppo M5S Roma esprime solidarieta’ per la gravissima intimidazione messa in atto la scorsa notte da sconosciuti che, sotto la sigla parafascista Rivoluzione Nazionale, hanno appeso un manichino con la bandiera italiana avvolta intorno al collo davanti la sezione Pd diin via della Farnesina”. “Respingiamo con forza questi odiosi rigurgiti squadristi: un sano confronto democratico non prevede nel proprio recinto dialettico atti cosi’ vili e indegni che rimandano agli anni piu’ bui della nostra Repubblica”. Lo si legge sulla pagina Facebook del M5S di Roma. L'articolo M5S:perPdproviene da RomaDailyNews.