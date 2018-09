Lucia Borgonzoni | Ebrei sotto attacco | ipocrita non dirlo

Annunciati i vincitori de “La Pellicola d’Oro”. Presente alla Premiazione Lucia Borgonzoni : La Pellicola d’Oro torna per il secondo anno consecutivo, tra i premi collaterali della 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia con l’obiettivo di portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali ...

Il padre di Lucia Borgonzoni : 'Non ti voto'. La leghista : 'Mi usi come palcoscenico' : La lite tra la leghista Lucia Borgonzoni e il padre, l'architetto Giambattista Borgonzoni 'di sinistra' e 'contro Salvini' continua e si inasprisce. Lui l'ha criticata e ha confessato di non averla ...

Lucia Borgonzoni scrive al padre : "Mi usi come palcoscenico" : "Non sono arrabbiata con te, non sono arrabbiata di certo con una persona che da quando ho sei anni ha di fatto scelto di non frequentarmi. Mi dispiace che tu ti lasci strumentalizzare, questo sì, che usi me come palcoscenico". Lucia Borgonzoni, sottosegretario ai Beni Culturali, ha scritto e postato su Facebook una lettera aperta a suo padre.Giambattista Borgonzoni nei giorni scorsi ha criticato la figlia, firmando la lettera di scuse ...

Lucia Borgonzoni - sottosegretaria alla Cultura - ha ammesso : 'Non leggo da tre anni' : Una dichiarazione rilasciata dalla leghista Lucia Borgonzoni, all'interno della trasmissione di Radio 1 Un giorno da pecora, sta facendo molto discutere in queste ultime ore, in virtù del suo ruolo nel nuovo Governo guidato dalla Lega [VIDEO]e dal Movimento 5 Stelle. Lucia Borgonzoni, quando i presentatori le hanno chiesto quale fosse l'ultimo libro ad aver letto, ha risposto così: leggo poco, passo il tempo a studiare sempre cose per lavoro. ...