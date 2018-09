Lotta al riciclaggio | registrati anche i movimenti sotto 10 mila euro

leggioggi

(Di giovedì 13 settembre 2018) Giornata intensa ieri – 12 settembre – per il Parlamentopeo, che oltre alla nuova direttiva che rivoluziona il Copyright, ha approvato due altrettanto importanti direttive: quelle che adotto nuove misure contro il finanziamento del terrorismo e deldi denaro e per rafforzare i controlli sui flussi di cassa. Si tratta di due pacchetti di norme: il primo sulla penalizzazione deldi denaro (proposto dei 5 stelle) è stato approvato con 634 voti favorevoli, 46 contrari e 24 astensioni; il secondo, sui flussi di cassa, ha ricevuto 625 voti favorevoli, 39 contrari e 34 astensioni. Le due leggi renderanno più difficile per terroristi e criminali il finanziamento delle loro attività, e colmano le lacune delle norme vigenti in materia didi denaro, rendendo più agevole per le autorità individuare e bloccare i flussi finanziari sospetti....