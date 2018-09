Lombardia : Fontana - regione culla del grande ciclismo (2) : (AdnKronos) - Dal canto suo, il sottosegretario Antonio Rossi ha ricordato la "spiccata vocazione" lombarda ad ospitare i grandi eventi. "La Lombardia - ha detto - è terra di sport e di ciclismo, non è un caso se vantiamo il 20% dei tesserati nazionali. La nostra regione, culla di campioni indimenti

Ferrovie : Fontana - entro 20 mesi primi nuovi convogli in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Il dialogo - ha continuato Fontana - proseguirà, perché per risolvere il problema del trasporto su ferro servono tempi medio-lunghi. Gradualmente miglioreremo il servizio fino ad averne uno degno della nostra Regione e dei più importanti Paesi europei. La strada presa e' quella giusta

Ferrovie : Fontana - entro 20 mesi primi nuovi convogli in Lombardia : Milano, 12 set. (AdnKronos) - Entreranno in servizio entro 20 mesi i primi treni di ultimissima generazione che fanno parte di una delle tre gare bandite lo scorso anno dalla Regione Lombardia per rinnovare completamente il parco rotabile. Sarà Hitachi Rail Italy a fornire i nuovi convogli ad Alta C

Attilio Fontana a Pietro Senaldi : 'Lombardia autonoma tra un anno. Ecco perché la sinistra odia Salvini' : 'Ero convinto che sarei stato tutta la vita in minoranza, ricordo ancora che mio padre festeggiava quando il Partito Liberale prendeva l' 1,8%. Oggi quando cammino mi dà una grande soddisfazione ...

Lombardia : Fontana su bando periferie - Governo faccia andare avanti Comuni : Milano, 8 set. (AdnKronos) - "La Lombardia si è subito fatta carico di elaborare una proposta che tuteli i Comuni che hanno già iniziato gli investimenti programmati in seguito al 'bando periferie'. Una proposta che consente agli Enti locali di utilizzare una quota degli avanzi. I presidenti di Regi

Lombardia : omaggio a Lucio Fontana - presentato il progetto Cramum : Milano, 7 set. (AdnKronos) - Regione Lombardia, Comune di Varedo, Fondazione Cure Onlus hanno presentato questa mattina a Palazzo Pirelli l'edizione 2018 del progetto artistico e culturale Cramum rendendo omaggio al maestro Lucio Fontana, scomparso il 7 settembre 1968. Per la sesta edizione del Prog

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di auto storiche (2) : (AdnKronos) - "Le auto storiche in piazza Città di Lombardia hanno mostrato il fascino e la genialità di chi le ha progettate e costruite -sottolinea il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala- ribadendo che tradizione e storia dei motori hanno coinvolto in maniera crescente i nostri c

Lombardia : passione oltre l'autodromo - Fontana alla mostra di auto storiche : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - "L'evento di oggi davanti al palazzo della Regione testimonia ancora una volta come il Gran Premio d'Italia di Formula 1 possa uscire dalla sua cornice naturale, l'autodromo di Monza, e coinvolgere e appassionare migliaia di cittadini". Lo ha detto il presidente di Regi

Lombardia : Fontana incontra squadra 'Pallacanestro Varese' : Milano, 28 ago. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi a Palazzo Lombardia, una delegazione della 'Pallacanestro Varese', storica società del basket italiano che milita in Serie A. "Un incontro cordiale e interessante" per Fontana, che è stato omaggiat

Trenord : Fontana - venerdì incontro con Fs - superare emergenza in Lombardia : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - E' in programma venerdì prossimo, 31 agosto, l'incontro fra il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il nuovo amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti. "Se ci saranno nuove proposte -ha detto Fontana- le ascolteremo. Al momento, di concreto, c

Lombardia : Fontana scrive a sindaci - 127 mln al 2020 per Comuni e autonomie (2) : (AdnKronos) - "Si tratta di interventi importanti - ha aggiunto Fontana - perché danno un po' di ossigeno agli Enti locali che per noi rappresentano un patrimonio da tutelare. Voglio anche sottolineare che, ancora una volta, non abbiamo aumentato la pressione fiscale mantenendo le agevolazioni fisca

Lombardia : Fontana scrive a sindaci - 127 mln al 2020 per Comuni e autonomie : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - Una lettera a tutti i sindaci della Lombardia per informarli dei provvedimenti approvati dalla giunta regionale ad agosto dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2018. L'ha inviata il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando come, consapevoli "

Regione Lombardia stanzia 600mila euro per le telecamere nei nidi - Fontana : "Contro i maltrattamenti" : I fondi in una legge ad hoc. Il governatore: "Troppi episodi inaccettabili". Altri 300mila per formazione di operatori e famiglie. I contributi su base volontaria

Lombardia : Fontana ha consegnato a ministro Stefani dossier autonomia : Milano, 26 lug. (AdnKronos) - "Un dossier preciso e puntuale nel quale abbiamo individuato le prime 15 materie". E' quello relativo all'autonomia, che il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha consegnato al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani. Dopo aver c