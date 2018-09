L' Italia? Per i giovani è il Paese delle disuguaglianze

LIVE Canottaggio - Mondiali 2018 in DIRETTA : 13 settembre - giornata di semifinali. Momento cruciale per l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio di Plovdiv: in Bulgaria oggi saranno in acqua otto equipaggi azzurri in semifinale, due nei quarti di finale e due nei ripescaggi, oltre ad uno nelle semifinali per il 13° posto. Sarà una giornata molto importante per l’Italia, non ci saranno prove d’appello, o si entra tra le prime sei, o si resta a guardare gli altri lottare per il ...

Ritrovato il più antico disegno astratto : scoperta Italiana : Già 73.000 anni fa l’uomo era in grado di realizzare un disegno astratto. Il più antico è stato trovato in Sudafrica, grazie a un italiano, l’archeologo Luca Pollarolo, ricercatore presso l’Università di Witwatersrand a Johannesburg. Lo studio che è seguito al ritrovamento, di un team internazionale guidato da Christopher Henshilwood dell’università sudafricana, è pubblicato online questa settimana sulla rivista ...

Softball - Super6 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Obletter conferma il gruppo che ha ben figurato ai Mondiali : La nazionale azzurra di Softball si avvia alla prima edizione del Super 6, che riunirà a Hoofddorp le migliori nazionali della specialità (identico discorso, a pochi metri di distanza, sarà fatto per il baseball). Enrico Obletter, che della nostra nazionale è il manager, ha deciso di confermare diversi elementi dei Mondiali in Giappone, unendoli a una selezione di ragazze che bene hanno fatto agli Europei Under 19 e Under 22. Tornano dunque in ...

L’ambasciatore italiano in Libia resterà in Italia Per motivi di sicurezza : Non per via dei recenti scontri a Tripoli ma per un'intervista di agosto che ha generato nervosismo e proteste The post L’ambasciatore Italiano in Libia resterà in Italia per motivi di sicurezza appeared first on Il Post.

Matteo Salvini : 'In Italia torna la tubercolosi. Dopo anni in cui la sinistra ha permesso l'invasione...' : Il riferimento è a un caso di cronaca di cui ha dato conto ilgazzettino.it , relativo alla fuga di un immigrato malato di tubercolosi fuggito da un centro di accoglienza. E Salvini rincara: '...

Previsioni Meteo - scatta l’allerta in Europa per l’arrivo dell’Uragano Helene : ripercussioni anche in Italia – MAPPE e AGGIORNAMENTI : 1/12 ...

Diritti tv - Espn trasmetterà Coppa Italia e Supercoppa negli USA : Il network americano trasmetterà le gare delle due competizioni negli Stati Uniti d'America, raggiungendo potenzialmente 80 milioni di famiglie. L'articolo Diritti tv, Espn trasmetterà Coppa Italia e SuperCoppa negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio a 5 femminile - qualificazioni Europei 2019 : l’Italia completa il set con la Polonia - doppietta di Bruna Borges. Grande avvio per le azzurre : Italia travolgente all’esordio nel Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile. A Leganes, in Spagna, le azzurre hanno prevalso nettamente contro la Polonia, travolta con un perentorio 6-1 che rappresenta un ottimo viatico in vista delle prossime due sfide contro la Romania e le padrone di casa spagnole, con cui con ogni probabilità l’Italia si giocherà il primato nel girone che vale il pass per i primi ...

Salvini : "Con l'invasione la tubercolosi è tornata a diffondersi". Ma l'esperto lo smentisce : "In Italia nessun allarme Tbc da immigrati" : "Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli Italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di DISASTRI e di invasione senza regole e senza controlli". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto ...

Exploit del settore commodities Italiano - +2 - 31% - - guizzo positivo per Tenaris : Andamento brillante per il comparto materie prime dell'Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a quota 36.

Vola il settore beni di consumo Italiano - +2 - 35% - - notevole balzo in avanti per Fiat Chrysler : Preme sull'acceleratore il comparto dei beni di largo consumo , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a quota 132.167,64, con un ...

Ryder Cup 2022 - il Marco Simone Golf Club si rifà il look. Malagò : 'Orgoglio per l'Italia' : "L'inizio dei lavori al Marco Simone Golf & Country Club certifica la forza e le credibilità di un progetto che inorgoglisce lo sport italiano - le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò -. ...

Milano - primo morto per eroina sintetica in Italia : Il Sistema nazionale di Allerta sulle droghe ha comunicato oggi il decesso, avvenuto nel 2017, di un uomo di 39 anni per aver assunto “ocfentanil” venduto come eroina

4 bronzi per l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Informatica del Giappone : Si chiamano Luca Cavalleri, Andrea Ciprietti, Fabio Pruneri e Federico Stazi e sono gli studenti italiani che alle recenti Olimpiadi Internazionali di Informatica tenutesi a Tsukuba, in Giappone, si sono aggiudicati quattro medaglie di bronzo. La International Olympiad in Informatics (IOI) è una competizione annuale in cui i partecipanti cercano di risolvere problemi di natura algoritmica al computer scrivendo sul momento i programmi necessari. ...