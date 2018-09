L’Italia ha battuto il Belgio nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo maschili

Softball - Mondiali 2018 : terza vittoria del L’Italia - Venezuela battuto 3-1. Questa notte la sfida decisiva con la Cina per andare avanti : vittoria doveva essere, vittoria è: l’Italia può dire di potersela giocare con le proprie mani contro la Cina , Questa notte alle ore 3 italiane (10 giapponesi) dopo aver battuto per 3-1 il Venezuela nella mattina odierna (pomeriggio giapponese). L’Italia la porta a casa dopo aver avuto un breve brivido nella parte bassa del primo inning, quando, a basi piene, arriva una base da ball che significa automaticamente punto per Fuenmayor ...

Softball - Europei U22 2018 : avvio comodo per L’Italia. Israele battuto al quinto inning : Inizia con un 12-5 a Israele l’avventura dell’Italia agli Europei U22 di Trnava, in Slovacchia. Non era un’avversaria complicata ma le azzurre hanno messo in scena un’ottima prestazione, priva di sbavature, cominciando col piede giusto la rassegna continentale. Non c’è stata praticamente partita perché l’Italia è partita subito forte, ritrovandosi in pochi minuti sul 3-0 dopo il doppio di Soldi seguito da un ...