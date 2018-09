L' Italia è un problema per l' Europa Parola di Moscovici

Giorgia Meloni replica a Pierre Moscovici : 'Italia un problema? Vediamo se...' : 'L'Italia è un problema per la zona euro'. Con la prosopopea e la supponenza tipica dei francesi, il commissario agli Affari economici della Ue, Pierre Moscovici , ha definito così il nostro Paese in ...

Moscovici : Italia problema per Eurozona : 13.22 "L'Italia ha un nuovo governo, entrato in funzione da circa 100 giorni. E ha anche un nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze con cui lavoro regolarmente, in un clima costruttivo. Spero che questo clima costruttivo prevarrà". Così il Commissario Ue agli Affari economici, Moscovici, riferendosi a Tria. Ma poi nuovo monito sul debito pubblico Italiano: ridurlo è nel suo stesso "interesse".Il rilancio degli investimenti aumentando il ...

Manovra - Moscovici : «L’Italia è un problema dell’eurozona - bilancio sia credibile. In Europa ci sono piccoli Mussolini» : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha parlato dell'Italia come di un «problema» all'interno della zona euro e ha chiesto al governo del nostro Paese «un bilancio credibile». Chi pensa che si possano rilanciare gli investimenti aumentando il deficit, ha aggiunto riferendosi a Salvini, dice «una bugia»...

Moscovici : Italia problema in zona euro. «Oggi non c’è Hitler - ma dei piccoli Mussolini» : L’avvertimento: col deficit non c’è rilancio. Per il 2019, «un bilancio credibile» e «proseguire le riforme strutturali». Con il ministro Tria «un clima costruttivo»

