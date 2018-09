L' Italia è un problema nell' eurozona L' affondo del Commissario Moscovici

Italia ko in Portogallo! Serve tempo per maturare - ma Mancini costruisca certezze : il problema non era Balotelli? : L’Italia ko a Lisbona: il Portogallo manda al tappeto gli azzurri di Mancini per 1-0 nel secondo match della Nations League La nuova Italia di Mancini è tornata in campo questa sera, dopo il pareggio di venerdì contro la Polonia, per la seconda sfida di Nations League, la nuova competizione per Nazionali Europee che regala i pass per gli Europei di calcio. Fabio Ferrari/LaPresse Al Da Luz di Lisbona l’Italia non è riuscita ad ...

Italia - Chiesa deve giocare - insieme a Immobile. Il vero problema è Jorginho : Non è sbagliato - come ha fatto la Gazzetta dello Sport di domenica - invocare l'utilizzo a tempo pieno del ragazzo della Fiorentina. Se, però, pensiamo che un solo calciatore, e neppure ventunenne, ...

Save the Children : anche la mensa è un problema nella scuola Italiana : Queste sono le caratteristiche principali per una mensa di qualità che non escluda nessuno" conclude Antonella Inverno.» Autore Monica Maggiolini Categoria Cronaca

Nazionale - Donnarumma : 'La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema' : Donnarumma ringrazia anche Buffon: 'Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C'è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli ...

Libia - l'intervento Italiano è escluso. Salvini accusa Macron : «Problema lasciato dai francesi» : I soldati italiani non dovranno tornare a combattere in Libia, quasi 80 anni dopo la perdita dell'ex colonia nordafricana. Il governo smentisce «categoricamente» e a più voci...

Libia - l'intervento Italiano è escluso. Salvini accusa Macron : 'Problema lasciato dai francesi' : ...di Salvini restano per ora senza una replica dall'Eliseo di Macron ma - dopo le schermaglie sulla gestione dei migranti - segnano senz'altro una nuova sorgente di polemiche in una battaglia politica ...

Matteo Salvini attacca ancora l'Europa : "In Italia non c'è più un governo schiavo - non voteremo il bilancio Ue finchè non si risolve il problema immigrazione" : In Italia "non c'è più un governo schiavo, un governo complice". Il voto Italiano al bilancio dell'Unione europea "non ci sarà finché non si risolve una volta per tutte" la questione dell'immigrazione. Da Pinzolo, in provincia di Trento, dove si tiene la festa della Lega, Matteo Salvini rilancia la sua offensiva contro Bruxelles.Con Viktor Orban, premier ungherese che incontrerà il leader della Lega a Milano, ...

Diciotti - su quella nave sono bloccati 150 migranti. Ma per l’Europa è un problema tutto Italiano : Il quotidiano iberico El Pais apriva oggi pomeriggio, in home page, con l’espulsione dei 116 migranti che sono riusciti a scavalcare la recinzione di Ceuta; Nos, il portale della tv nazionale olandese, parlava di “no vax” locali e di un caso di cronaca nera risolto dopo 20 anni; il francese Le Monde parlava della siccità in nord Europa e degli effetti catastrofici per gli allevamenti; il belga De Morgen, apriva con la novità del Netflix ...

“L’Italia è un problema” - l’avvertimento del Wsj. E il governo rispolvera i ‘poteri forti’ : Mettere le mani avanti. Nelle stanze dell’esecutivo sembra questa la strategia del momento. Un momento non facile, come evidente sul piano politico ed economico. Soprattutto economico. Il primo, una decina di giorni fa, era stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a palesare la mossa, quasi a giustificarsi per futuri probabili fallimenti nell’azione di governo: “L’attacco io me lo ...

VIDEO – Roberto Fiore nel 2009 aveva già individuato il problema delle autostrade Italiane e non solo… : Roberto Fiore l’uomo con l’occhio lungo verso il disastro avvenuto a Genova Roberto Fiore durante una Tribuna Politica del 2009 dove affermava che la nazionalizzazione degli apparati economici strategici, come autostrade, sanità, compagnia di bandiera, è vitale per l’interesse nazionale. Fiore spiega in modo molto semplice il problema delle privatizzazioni della sanità, delle autostrade persino di Alitalia. “Le nostre ...

LA CALVIZIE SI PUÒ CURARE/ Nuova terapia Italiana a base di plasma : un problema tutto maschile : La CALVIZIE si può CURARE, un nuovo studio italiano da speranza a chi combatte contro la perdita dei capelli. Ecco i dettagli della tecnica messa a punto da dei ricercatori italiani.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 23:23:00 GMT)

Aquarius - centri coordinamento di Libia - Italia e Malta : “Non ce ne occupiamo” Toninelli : “E’ un problema di Londra” : “La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi”. Così Danilo Toninelli, su Twitter, detta la linea Italiana sul caso Aquarius. La nave, con a bordo 141 persone salvate in due diverse operazioni il 10 agosto scorso, si trova adesso ferma tra Malta e Lampedusa in attesa di istruzioni. Al Fatto.it risulta che nessuna tra le ...

Mezza Italia in coda verso spiagge e confini ma nessun problema a Bologna Casalecchio : Intenso, come da programma, il traffico nel weekend da bollino nero che anticipa il Ferragosto: da venerdì sera milioni di veicoli si sono messi in viaggio verso le località di villeggiatura, sul ...

Galaxy Watch in Italia/ Versione Wi-Fi ed LTE : e se l'eSIM fosse un problema per la Samsung? : Galaxy Watch ariva anche in Italia, in commericio dopo la sua Versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:40:00 GMT)