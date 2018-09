L' ispirato metroidvania 2D Timespinner ha una data di uscita

eurogamer

(Di giovedì 13 settembre 2018) Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun apprendiamo che il2D in pixel art,, ha unadiper PC e console.Il publisher Chucklefish e lo sviluppatore Lunar Ray Games hanno annunciato che il titolo arriverà il prossimo 25 settembre su PC, PS4 e PS Vita. Per l'occasione è stato anche pubblicato un nuovo trailer, visibile qui sotto.Per chi non lo sapesse, investiremo i panni di Lunais, una ragazza che viene improvvisamente trasportata in un mondo sconosciuto, dove apparentemente non c'è nessuna speranza di ritorno. Usando il suo potere di controllo del tempo, Lunais giura di vendicarsi del malvagio Impero di Lachiem.Read more…