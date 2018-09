L' iPhone ora si fa in 3 ed è Max E arriva pure Apple Watch che telefona

Apple - arrivano iPhone Xs e Xr. E l'Apple Watch monitora il cuore : Apple rinnova senza innovare e strizza l"occhio alla salute: questa frase riassume la lineup che Tim Cook ha presentato pochi minuti fa nel Keynote Apple 2018, confermando in sostanza le voci trapelate nei giorni scorsi.Dopo lo sketch iniziale simil Mission Impossibile, l"amministratore delegato snocciola qualche numero: due miliardi di device iOs nel mondo e vari nuovi Apple Store, tra cui quello di Milano.Il primo prodotto presentato è ...

Apple lancia iPhone Xs - Xs Max e XR. Apple watch ora fa l'elettrocardiogramma : Ci aspettiamo che il nostro contributo diretto totale all'economia statunitense nei prossimi cinque anni superi i 350 miliardi di dollari'. E così sui prossimi iPhone, come sempre sui prodotti della ...

Ufficiale iPhone XR : specifiche - foto - prezzo e uscita in Italia del melafonino colorato : Un tuffo nel passato con iPhone XR? Chiamatelo come volete, ma sta di fatto che la sostanza è proprio quella, chiaramente con una qualche marcia in più. Nella serata di quest'oggi 12 settembre Apple ha dato alla luce un tris di nuovi melafonini, tra cui un posto di rilievo viene sicuramente assunto proprio da questo dispositivo colorato, soprannominato, per l'appunto, iPhone XR, dopo una girandola di nomi che quasi sembrava non conoscere ...

Ecco l?iPhone Xs : tre modelli e il Watch ora controlla il cuore. Tutti i prezzi e le date di uscita : L?attesa è terminata finalmente presso lo Steve Jobs Theater in cui Apple presenterà i nuovi iPhone. Come l?anno scorso il keynote si consumera il 12 di...

Apple ci svela dimensioni - colorazioni e tagli di memoria di iPhone XR - XS e XS Max : Se pensavate che la rivelazione dei nomi dei nuovi iPhone da parte di Apple fosse tutto ciò che il sito ufficiale potesse svelarci (per errore?), dovrete ricredervi. Gli iPhone 2018 non hanno più segreti anche per quanto riguarda le dimensioni dei display, i tagli di memoria e le colorazioni in cui verranno declinati iPhone XR, XS e XS Max. Sempre dal file sitemap XML del sito Apple.com scopriamo che: iPhone XR ha display da 6.1 pollici, ...

iPhone XS - XS MAX - XR/ Presentazione Apple - diretta streaming video : nomi - tagli di memoria e colorazioni : IPHONE XS, XC, XS Max: i nuovi smartphone nell'evento Apple in diretta streaming video. Ultime notizie, costi e uscita anche per Apple Watch 4 e forse anche Apple Tv(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 15:12:00 GMT)

Orario e presentazione iPhone XS - XS Max e XR in streaming : diretta testuale il 12 settembre : C'è grandissima attesa oggi 12 settembre per la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone XS, iPhone XS Max ed iPhone Max, fermo restando che siano effettivamente questi i nomi scelti da Apple per i suoi modelli 2018. Come sempre avviene in questi casi, appassionati Apple e non solo intendono seguire l'evento in diretta streaming, con tutte le informazioni del caso sull'Orario d'inizio in Italia. Oltre alla volontà di strappare gli ultimi rumors ...

iPhone - i nuovi modelli 2019. Tutto quello che si conosce finora : Quali e come sono i prossimi modelli iPhone: le prime caratteristiche tecniche e atteso nuovo evento Apple mercoledì 12 settembre

Il più grande miglioramento di iPhone XS? Forse il Face ID 2 - ecco perché : Il più grande miglioramento di iPhone XS? Le idee a riguardo sono tante, ma una ci ha convinti particolarmente: cosa ne direste di un Face ID 2 in grado di rendersi più accurato e veloce nell'esperienza di utilizzo quotidiana? La pensa esattamente come noi Scott Stein di 'cnet.com', evidenziando l'imprecisione della tecnologia attuale, quella che Apple ha introdotto con il primo iPhone X, ed allo stesso tempo la rivoluzione da essa ...

Ben 6 colorazioni per iPhone 9 (foto) : per iPhone XS e XS Max solo tris di nuance : Mentre ancora impazza il toto-nomi sui presunti iPhone 9, iPhone XS e XS Max, sul design dei tre melafonini che verranno ci sono davvero pochi dubbi. Lo stile inconfondibile dell'iPhone X 2017 dominerà sulle 3 varianti, sempre che queste vengano confermate tutte ma sulle colorazioni dei modelli potrebbero esserci alcune differenze sostanziali. Il prezzo dell'iPhone 9 sarà quello più accessibile di tutti. La variante da 5,8 pollici, naturale ...

Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data (ufficiale) e un'immagine (che ancora non lo è). Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei dispositivi, che accompagna voci e analisi. Ecco quali sono le più attendibili. Apple si fa in tre Da aprile in poi, diversi analisti hanno rilanciato la stessa previsione: Apple presenterà tre iPhone. Tutti avranno un ...

