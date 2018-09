LINO GUANCIALE Sono una macchina sul set | ma poi mi spengo Non dirlo al mio

Non dirlo al mio capo 2 - LINO GUANCIALE a TvBlog : "Enrico Vinci sarà più umano rispetto alla prima stagione. Mediaset? Ora una pausa - poi vedremo..." (Video) : Lino Guanciale tornerà ad interpretare il ruolo di Enrico Vinci nella seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 che andrà in onda a partire da giovedì 13 settembre 2018, in prima serata.In questa seconda stagione, Enrico Vinci sarà diviso tra Lisa Marcelli, interpetrata da Vanessa Incontrada, che è riuscita a farlo capitolare, e la moglie Nina, interpretata da Sara Zanier, che tornerà a Napoli con l'obiettivo di ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni da Vanessa Incontrada e LINO GUANCIALE : tutte le donne di Enrico : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale protagonisti della seconda stagione di Non DIRLO al mio CAPO. Lisa ed Enrico sono due personaggi in continua evoluzione.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 18:03:00 GMT)

Anticipazioni Non Dirlo al Mio Capo 2 - LINO GUANCIALE “da sposare” per Vanessa Incontrada : Lisa ed Enrico saranno una coppia? (foto) : Dopo una lunga attesa, Non Dirlo al Mio Capo 2 debutta finalmente su Rai1 con i nuovi episodi. Dopo aver proiettato in anteprima la puntata prémiere della seconda stagione, il cast si é riunito in conferenza stampa per presentare i nuovi episodi. Eleonora Andreotta ha spiegato i punti chiave della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, una serialità di alta gamma, patinata dalle scenografie alla sceneggiatura e alla musica. Un successo ...

Non dirlo al mio capo 2. Vanessa Incontrada e LINO GUANCIALE giovedì 13 su Rai 1 : Seconda stagione di Non dirlo al mio capo in onda da giovedì 13 settembre su Rai 1. Lino Guanciale e

LINO GUANCIALE da Enrico di Non Dirlo al Mio Capo 2 a futuro laureato : “Lui è cattivo - io sono timido” : Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo la prossima settimana con Non Dirlo al Mio Capo 2. Nell'attesa seconda stagione della fiction, il suo personaggio avrà una gatta da pelare, di cui nessuno sospettava: la moglie Nina si è presentata inaspettatamente in ufficio. Proprio ora che con Lisa (Vanessa Incontrada) sembrava esser sbocciato un sentimento più profondo, con l'arrivo della donna, l'avvocato Vinci tornerà ad assumere quel ...

Il nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 - LINO GUANCIALE e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

LINO GUANCIALE sta per compiere 40 anni : ecco come festeggerà il compleanno : Quanti anni ha Lino Guanciale? L’attore sta per spegnere 40 candeline Lino Guanciale si sta avvicinando ad un traguardo importante: quello dei 40 anni. Il 21 maggio 2019 l’attore abruzzese spegnerà ben 40 candeline. E questo sarà per l’interprete una svolta. Dopo essere diventato il volto di punta della fiction Rai, Lino ha intenzione di […] L'articolo Lino Guanciale sta per compiere 40 anni: ecco come festeggerà il ...

Torna Alessandra Mastronardi ne I Medici 3 e ritrova LINO Guanciale? Prime indiscrezioni sulla terza stagione : Ci sarà anche Alessandra Mastronardi ne I Medici 3. L'attrice italiana tornerà infatti a ricoprire i panni di Lucrezia Donati nella terza stagione. Con la messa in onda del secondo capitolo alle porte, giungono già le Prime indiscrezioni sul prossimo. Tra queste, si vocifera la presenza di Lino Guanciale. Se così fosse, rivedremo la coppia della fiction L'Allieva. Tuttavia, potrebbe trattarsi solo di una voce infondata e da prendere con le ...

LINO GUANCIALE difende Anna Foglietta/ Foto - Si scaglia contro Instagram : “Il social non censura offese - ma.." : Instagram ha deciso di censurare un post di Anna Foglietta riguardo la nave Diciotti. Lino Guanciale ha deciso di intervenire: "Il social media deve rivedere l'algoritmo per la censura"(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:53:00 GMT)

LINO GUANCIALE difende Anna Foglietta e attacca Instagram : “L’algoritmo va rivisto” : Lino Guanciale contro Instagram: cosa è successo ad Anna Foglietta e cosa ha scritto l’attrice Lino Guanciale sta dalla parte di Anna Foglietta. Nelle ultime ore l’attore de L’Allieva, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e tante altre fiction Rai, ha difeso la collega dalla censura di Instagram. Il social network ha infatti […] L'articolo Lino Guanciale difende Anna Foglietta e attacca Instagram: ...

LINO GUANCIALE e Antonietta Bello si sono lasciati - il protagonista de L’Allieva torna single : Lino Guanciale e Antonietta Bello si sono lasciati. Dopo dieci anni è finita la relazione tra il protagonista de L'Allieva (e altre fiction Rai) e l'attrice 31enne, attiva in teatro e già vista ne Le tre rose di Eva su Canale 5. Ad annunciarlo è lo stesso Lino, durante un'intervista con TV Sorrisi e Canzoni, con cui ha parlato di Non Dirlo al Mio Capo 2 insieme a Vanessa Incontrada. L'attore abruzzese è sempre stato molto riservato sulla sua ...

LINO GUANCIALE e Antonietta Bello si sono lasciati : In un'intervista al settimanale Tv, sorrisi e canzoni, l'attore Lino Guanciale ha dichiarato di non essere più fidanzato con la collega Antonietta Bello, dopo dieci anni di relazione: Dopo dieci anni io e la mia compagna abbiamo di comune accordo e molto serenamente deciso di separarci. Il nostro rapporto è molto Bello anche adesso. Non me ne vogliano le altre colleghe, ma lei è l’attrice più brava che io conosca e quindi le nostre strade ...

LINO GUANCIALE e Antonietta Bello si sono lasciati dopo 10 anni insieme : Lino Guanciale e la fidanzata Antonietta Bello non stanno più insieme Lino Guanciale è tornato single. L’attore de L’Allieva, La Porta Rossa e tante altre fiction Rai di successo ha chiuso la sua relazione decennale con Antonietta Bello, attrice teatrale vista però di recente anche in tv, nell’ultima stagione de Le tre rose di Eva. […] L'articolo Lino Guanciale e Antonietta Bello si sono lasciati dopo 10 anni insieme ...

Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? LINO GUANCIALE è dubbioso - Vanessa Incontrada pronta a proseguire : La seconda stagione deve ancora andare in onda ma spuntano già i primi dubbi su Non Dirlo al Mio Capo 3. Il nuovo capitolo della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada arriverà il 13 settembre su Rai2, e si preannuncia piena di novità. L'arrivo a sorpresa della moglie di Enrico complicherà la vita a Lisa, che dovrà competere con lei per conquistare il cuore dell'uomo che ama. La nostra protagonista, però, continuerà a raccontare ...