Libia | Onu non approva elezioni il 10 12

Libia - rapporto Onu : uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini e guerra interna per il controllo del petrolio : Il Panel di esperti delle Nazioni Unite ha appena pubblicato l’ultimo report sulla situazione in Libia (5 settembre 2018, diffuso oggi). A Tripoli la tregua prolungata giusto il 9 settembre a Zawyia dall’inviato dell’Onu Ghassan Salamé sembra destinata a non tenere, visto che nella notte la 7a Brigata ha ricominciato a sparare all’aeroporto di Mitiga, 8 chilometri da Tripoli. Anche uomini di Haftar coinvolti nel traffico di uomini – La ...

Migranti - in Libia trafficanti con falso logo Onu. La denuncia Unhcr : trafficanti di uomini in azione in Libia camuffati da operatori delle Nazioni Unite e colpevoli di abusi e violenze su Migranti intercettati al loro arrivo nel paese. L'allarme per l'utilizzo ...

Libia - HAFTAR SFIDA ONU : “PRONTA MARCIA SU TRIPOLI”/ Moavero “tregua tiene” : Usa - “no voto con false scadenze” : LIBIA, ultime notizie: HAFTAR, "elezioni libere e trasparenti, o le annullo". Generale di Tobruk SFIDA Al Serraj (senza citarlo), “pronti a MARCIAre su Tripoli se milizie restano”(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Libia : Ue - parti rispettino cessate il fuoco - sostegno a Onu : L'Ue, conclude il portavoce, "continuerà a sostenere il processo di mediazione guidato dalle Nazioni Unite per portare a termine una soluzione duratura alla crisi politica in Libia".

Libia : Salamè al Consiglio sicurezza Onu : ANSA, - NEW YORK, 05 SET - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu oggi pomeriggio terra' una riunione sulla Libia alle 21 italiane. E' atteso un intervento dell'inviato delle Nazioni Unite nel paese ...

Libia - scatta tregua a Tripoli - Onu "gela" Macron/ Ultime notizie - migranti spostati in centri di detenzione : Libia, Governo: "Conferenza di pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Libia - Onu : raggiunto accordo per il cessate il fuocoMedia : centinaia in fuga da un centro migranti : "Tutte le parti firmatarie si impegnano a trovare una soluzione politica, alla cessazione delle ostilità e alla creazione di un meccanismo che controlli il cessate il fuoco", si afferma nell'accordo. Approfittando del caos di queste ore, centinaia di migranti africani sarebbero fuggiti da un centro di detenzione

Libia - l’Onu annuncia accordo per il cessate fuoco a Tripoli : Dopo giorni di intensi combattimenti attorno alla capitale Tripoli costati la vita ad almeno 60 persone tra cui alcuni civili, l'Onu ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco tra le milizie in campo. Soddisfazione è stata espressa congiuntamente anche dai governi di Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.Continua a leggere

