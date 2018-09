Libia | il giallo del rientro a Roma dell’ambasciatore italiano  

lastampa

(Di giovedì 13 settembre 2018) Inla situazione è fluida: l’Italia è ben vista e apprezzata, persino da Khalifa Haftar, con la Francia nessun bisticcio, la Sicilia - è confermato - ospiterà la conferenza di novembre. E l’ambasciatore Giuseppe Perrone, che di sua iniziativa si è defilato da Tripoli perché temeva per la sua sicurezza, rimarrà in patria per tutelarne l’incol...