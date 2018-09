Leonardo Romanelli | Sergio Maria Teutonico e la nostalgia di Chef per un giorno

blogo

(Di giovedì 13 settembre 2018) C'era una volta un programma di cucina appassionante, curioso, elegante, di ottima confezione e con un canovaccio di ferro: si chiamavaper un. Resta uno dei migliori format di cucina degli ultimi 20 anni. Può essere considerato uno dei primi, se non il primo, celebrity cooking show della tv italiana. Correva l'anno 2006 quando debuttò su La7, prodotto da Magnolia, ed è rimasto in palinsesto fino al 2010 con le prime visioni (visto che va ancora in replica su La7d). In totale 5 stagioni, ma non saprei dire quante puntate sono state realizzate: direi non meno di 30, con una carrellata di ospiti di tutto rispetto. Ricky Tognazzi, Lamberto Sposini, Morgan, Eva Henger in una delle prime uscite 'family' in tv, Vladimir Luxuria agli esordi tv, Barbara Bouchet sono tra le puntate che mi son rimaste nella memoria più di altre, che comunque annoverano nomi come Lina ...