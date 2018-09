Lega Pro | ecco il passaporto sanitario degli atleti

Lega Pro - presentato Passaporto Elettronico Sanitario del Calciatore : La Lega Pro investe sulla salute dei propri atleti. È in fase di lancio la fase di start up del progetto relativo al Passaporto Elettronico Sanitario del Calciatore , PSEC, che come finalità ...

Milleproroghe : aula deserta - prima fiducia Governo M5S-Lega : Milleproproghe, in aula deserta passa la prima fiducia del Governo M5S-Lega. Provvedimento approvato con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti.

Tragedia del Molinetto - oltre 4mila euro donati alla Pro Loco per la tutela Legale : Dopo la Regione Veneto, 'da sempre vicina alla Pro Loco e alle sagre - ha detto ieri , mercoledì 12, il Governatore Luca Zaia - anche il mondo del volontariato ha voluto sostenere la Pro Loco donando ...

Huawei P20 Pro data e ora automatica ora Legale / solare : Huawei P20 Pro regolare automaticamente l'ora e la data sullo smartphone Android. Impostare ora e data della cella in automatico.

Milleproroghe alla Camera : Scontro Pd-Lega sui vaccini : Immediata la risposta del leghista Cristian Invernizzi: "Non si può dire che c'è un mondo antiscientifico. Stiamo parlando di bambini. Se c'è un sacrosanto diritto che un genitore si sente nei ...

Milleproroghe - scontro Pd-Lega sui vaccini. I dem contro il governo : “Accarezzate il pelo all’oscurantismo” : Nel giorno della prima fiducia richiesta dal governo Conte, sul decreto Milleproroghe, è scontro in Aula tra i deputati del Pd e quelli della Lega sui vaccini. “Prorogare l’autocertificazione permetterà l’ingresso in classe di bambini non vaccinati, nei fatti, da oggi, mentre terrà fuori bambini che non possono permettersi di stare in classe con bambini non vaccinati. Questo accarezza il pelo a una visione oscurantista, ...

Copyright - il Parlamento Ue approva la riforma. Lega e M5S contrari. Di Maio : «Una vergogna - daremo battaglia» : Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo, ha approvato il mandato negoziale per la nuova direttiva sul Copyright con 438 sì, 226 no e 38 astenuti. Il vice premier: «Una vergogna, daremo battaglia». Anche gli eurodeputati della Lega hanno votato contro...

