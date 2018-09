Lega e M5S attaccano Nava | ' Presidente Consob si dimetta'

Consob - il presidente Nava si dimette dopo l'attacco della Lega e del M5S : Il collegio della Consob ha accettato le dimissioni del presidente Mario Nava nel corso di una riunione convocata d'urgenza che si è conclusa da poco. Nava ha presentato le dimissioni dopo le ...

Consob - il presidente Nava presenta le dimissioni dopo l’attacco di Lega-M5S : Il collegio della Consob dovrà decidere se accettare le dimissioni. I capo gruppo di Lega e M5S alla Camera e al Senato avevano sollevato la questione della incompatibilità tra il distacco dagli uffici della Commissione europea e la guida di una Autorithy nazionale

Decreto Genova - Toti : può anche slittare Divergenze M5S-Lega - «si lima il testo» : Cdm in corso. Il governatore possibilista su rinvio per una consultazione con enti locali. Il Mit: 6,4 milioni aggiuntivi per l’emergenza casa |

Milleproroghe : aula deserta - prima fiducia Governo M5S-Lega : Milleproproghe, in aula deserta passa la prima fiducia del Governo M5S-Lega. Provvedimento approvato con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti.

La mossa di Lega e M5s per sbloccare l'impasse sulla Rai dopo lo stop a Foa : Presentata una mozione per consentire la votazione di un candidato già bocciato dalla commissione. Voci di incontri tra...

"Matteo Renzi agghiacciante. Sì al governo M5S-Lega" Addio a Guido Ceronetti. L'ultima intervista ad Affari : E' morto a Cetona Guido Ceronetti, scrittore, poeta e drammaturgo. Ecco l'intervista esclusiva che il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino realizzò con il grande Guido Ceronetti, ospite lo scorso luglio al premio di poesia Cetonaverde 2018. Parlò in termini positivi del presidente americano Donald Trump, di Matteo Salvini, di Luigi Di Maio e del governo del Cambiamento in Italia. E Matteo Renzi? ...

Pizzarotti : “M5S? Chissà cosa avrebbe detto Gianroberto Casaleggio dell’alleanza con la Lega”. Stoccate a Di Battista : “M5S? Sarei stato curioso di vedere l’approccio di Gianroberto Casaleggio riguardo all’alleanza con la Lega”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. L’ex M5s spiega: “Credo che, pur di andare al potere a ogni costo, Di Maio avrebbe fatto un accordo anche col Pd, se il Pd fosse riuscito a mettersi d’accordo con se stesso. Ormai nel M5s va bene tutto e il ...