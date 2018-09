Leclerc | ' La Ferrari è il sogno che facevo da bambino'

Formula 1 - esclusiva Leclerc : 'Ferrari - ho saputo tutto da Arrivabene al telefono. Sono pronto - realizzo un sogno' : Il Futuro Rosso è dunque il pilota monegasco, 21 anni il prossimo 16 ottobre, che ha raccontato le sue emozioni e le speranze in esclusiva a Sky Sport. La mentalità e gli obiettivi "E' un grande ...

F1 - Leclerc ha le idee chiare : “vado in Ferrari con l’obiettivo di vincere il titolo mondiale - non per imparare” : Il pilota monegasco ha già messo le cose in chiaro, sottolineando come il suo obiettivo l’anno prossimo sarà quello di vincere il titolo mondiale Sette gare per chiudere al meglio la sua esperienza con la Sauber-Alfa Romeo, poi per Leclerc comincerà una nuova avventura al volante della Ferrari. Photo4 / LaPresse Il monegasco non ha nessuna intenzione di vestire i panni della comparsa, il suo obiettivo è di quelli esaltanti e al tempo ...

F1 – L’arrivo di Leclerc e l’addio di Raikkonen - Vettel svela : “Charles merita la Ferrari. Kimi? Niente cazzate” : Il pilota tedesco ha parlato di vari temi, soffermandosi anche sull’arrivo di Leclerc e sull’addio di Raikkonen al termine della stagione in corso L’arrivo di Leclerc in Ferrari, l’addio di Raikkonen e la lotta per il titolo mondiale. Sono questi gli argomenti trattati da Sebastian Vettel nella consueta conferenza stampa tenuta, alla vigilia del week-end di Singapore, nella hospitality della scuderia di ...

Chi è Charles Leclerc il giovane pilota della Ferrari : La Rossa punta sul verde. È il giovanissimo Charles Leclerc il pilota prescelto per rimpiazzare l’anno prossimo il veterano Kimi Raikkonen che lascerà Maranello dopo 5 anni, destinazione Alfa Romeo Sauber. Per il Cavallino una scelta considerata coraggiosa sia per l’affetto che i tifosi nutrono per il carisma e la solidità del finlandese sia per l’età di Leclerc nato a Monte Carlo il 16 ottobre 1997 e che tuttavia è apparso un ...

Ferrari - Charles Leclerc e quel paragone da pelle d'oca : 'Perché ricorda Gilles Villeneuve' : Il paragone, per Charles Leclerc , è di quelli pesantissimi, da brividi, specialmente per un pilota che a 21 anni entra nella storia della Ferrari . È il Giornale a proporlo, in termini suggestivi: 'L'...

Leclerc - l'intervista al bambino che è diventato il pilota scelto dalla Ferrari. VIDEO : Fenomeno Leclerc. L' enfant prodige, scelto dalla Ferrari come pilota per la prossima stagione, dispensava consigli per la guida già alla tenera età di dieci anni. Un'intervista al piccolo Charles ...

Chi è Charles Leclerc - prossimo pilota della Ferrari : È monegasco, a breve compirà 21 anni: diventerà il secondo pilota più giovane ad aver guidato una Ferrari in Formula 1 The post Chi è Charles Leclerc, prossimo pilota della Ferrari appeared first on Il Post.

