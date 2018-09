Le partite del giorno | in campo la Coppa del Re

Volley - Mondiali 2018 : i risultati delle partite di oggi (12 settembre) e le classifiche dei gironi : oggi mercoledì 12 settembre si sono disputate ben 10 partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Spiccano le vittorie di tutte le big: il Brasile Campione Olimpico ha sconfitto l’Egitto, la Polonia Campionessa del Mondo ha lasciato un set a Cuba prima di imporsi, la Russia Campionessa d’Europa ha travolto l’Australia, passeggiata della Francia sulla Cina. In serata l’attesissimo big match tra USA e Serbia che si è ...

Calendario Champions League 2018-2019 : date - orari e tv di tutte le partite. Il programma delle italiane : La Champions League 2018-2019 di calcio scatterà il 18 settembre con la prima giornata della fase a gironi. Il format della massima competizione continentale per club è sempre il medesimo: otto gironi da quattro squadre ciascuno, le prime due di ogni raggruppamento accedono agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta del torne. Nei vari gruppi non possono essere presenti formazioni provenienti dallo stesso Paese. La ...

Calendario Serie A calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere tutte le partite su Sky e Dazn : La quarta giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà nel weeend del 15-17 settembre, si torna in campo dopo la pausa per permettere alle Nazionali di disputare la Nations League. Si riparte sabato 15 settembre con ben tre anticipi: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, il Napoli cerca riscatto alle ore 18.00 contro la Fiorentina dopo essere stato travolto dalla Sampdoria, in ...

Calendario Serie C 2018-2019 : tutte le partite della Juventus U23. Date - programma e avversarie nel girone A : La Juventus U23 disputerà la Serie C 2018-2019 che scatterà il 19 settembre 2018. Oggi è stato sorteggiato il Calendario, la Vecchia Signora è stata l’unica società di Serie A a iscrivere la propria seconda squadra al terzo campionato nazionale come permetteva il nuovo regolamento. I bianconeri hanno adottato questa strategia per cercare di fare crescere i propri giovani. La squadra giocherà le partite casalinghe allo Stadio Moccagatta di ...

Calendario Serie A - prossimo turno : le partite della 4^ giornata - spicca Napoli-Fiorentina : Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato. La nostra Serie A ripartirà con la quarta giornata, che si disputerà tra sabato 15 e lunedì 17 settembre. Tra i match in programma, spicca quello tra Napoli e Fiorentina. La squadra allenata da Ancelotti vorrà tornare al successo, dopo la dolorosa e netta sconfitta contro la Sampdoria. Di seguito, tutte le partite in programma nel prossimo turno. partite 4^ ...

Calendario Serie A calcio - prossimo turno : 15-17 settembre. Orari e programma delle partite : come vederle in tv su Sky e Dazn : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato che riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avrà inizio sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga alle ore 15.00 contro il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo contro l’arrembante Fiorentina ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (martedì 11 settembre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi martedì 11 settembre. Il big match è Spagna Croazia(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Le partite di oggi - continua lo spettacolo della Nations League : Le partite di oggi – Dopo la gara dell’Italia contro il programma continua il programma della Nations League, competizione che sta regalando emozioni. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e sarà diviso ...

Serie A - la prossima giornata : orari delle partite e come vederle in tv su Sky e Dazn. Si ricomincia dopo le Nazionali : Nel weekend del 15-17 settembre tornerà protagonista la Serie A 2018-2019 con la quarta giornata. Il campionato riparte dopo la prima sosta per le Nazionali, si preannuncia un turno particolarmente interessante e avvincente che comincerà sabato 15 settembre con ben tre partite: l’Inter va a caccia della prima vittoria casalinga e alle ore 15.00 ospiterà il Parma a San Siro, alle ore 18.00 il Napoli scenderà in campo per il riscatto dopo ...

Volley - Mondiali 2018 : il calendario delle prossime partite dell’Italia. Date - avversarie - programma - orari e tv : Dopo la vittoria conquistata contro il Giappone all’esordio davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, l’Italia è pronta per proseguire la propria avventura ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale si trasferirà al Mandela Forum di Firenze dove giocherà le prossime quattro partite della prima fase a gironi: la Pool A si preannuncia particolarmente equilibrata e interessante, gli azzurri non devono ...

Mondiali Volley 2018 – Buona la prima per l’Italia : il calendario delle partite degli azzurri : Un mese di puro spettacolo ai Mondiali di Volley 2018: il calendario delle partite dell’Italia nella rassegna iridata E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di Volley 2018: ieri al Foro Italico di Roma l’Italia ha conquistato una specialissima vittoria contro il Giappone, davanti ad un pubblico eccezionale che ha supportato gli azzurri dal primo minuto di gioco, nonostante le previsioni meteorologiche non troppo ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (lunedì 10 settembre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi lunedì 10 settembre. Il big match è Portogallo Italia(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 08:50:00 GMT)

Le partite del giorno : in campo l’Italia contro il Portogallo : Le partite del giorno – Continua il programma della Nations League, in campo l’Italia di Roberto Mancini dopo il pareggio contro la Polonia, di fronte il Portogallo. La stagione calcistica appena iniziata prevede una novità a livello internazionale promossa dall’Uefa: le nazionali sono impegnate nella Nations League 2018-19. Le amichevoli internazionali saranno abolite in favore di una sorta di campionato che durerà nove mesi e ...

Risultati Nations League/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (domenica 9 settembre) : Risultati Nations League: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano oggi domenica 9 settembre. Il big match è Francia Olanda(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 08:04:00 GMT)