Le notizie del giorno | l’orario di Samp-Fiorentina | la penalizzazione al Chievo ed il

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ledel– Inizio di stagione positivo in casa Cagliari, i rossoblu nelle prime tre giornate hanno conquisto 4 punti e sembrano in grado di poter disputare una stagione tranquilla ma è ancora presto per effettuare i primi bilanci. Adesso per il Cagliari un osso durissimo, il Milan di Gennaro Gattuso. Ma in vista del prossimo turno di campionato è pronta un’arma in più, si tratta di Joao Pedro che il 15 settembre sconterà la squalifica di 6 mesi per antidoping, il brasiliano torna dunque a disposizione con l’intenzione di essere protagonista e dopo mesi veramente difficili. Arriva la sentenza che riguarda ilsul caos plusvalenze realizzate con il Cesena. Tre punti dida scontare in questo campionato: è questa la decisione del Tribunale Nazionale Federale della Figc. Inoltre ammenda di duecentomila euro al club clivense e tre mesi di ...