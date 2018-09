Le lacrime sono importanti | 1 persona su 3 soffre di occhio secco

“Non si fa così!”. Bianca Guaccero a Detto Fatto - e sono lacrime in diretta tv : Detto Fatto con Bianca Guaccero, buona la prima. Anzi, buonissima a giudicare dai commenti del pubblico social. Nonostante la concorrenza dell’ex padrona di casa della trasmissione di Raiuno, cioè Caterina Balivo che debuttava alla stessa ora sul secondo canale con il suo nuovo Vieni con me, la Guaccero se l’è cavata alla grande nella prima puntata del programma pomeridiano che quest’anno ha Fatto tanti cambiamenti. A ...

NUOVI TRONISTI UOMINI E DONNE/ Chi sono? Mara in lacrime nella presentazione : "Mi sento sola al mondo" : UOMINI e DONNE, anticipazioni NUOVI TRONISTI trono classico: Lara Rosie Zorzetto e Teresa Langella accanto a Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi? Tutti i rumors.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:48:00 GMT)

Belen - e sono lacrime. Non resiste di fronte a quel regalo e si scioglie : Belen, ogni mossa è sotto traccia. Mossa social, certo, perché è ancora estate e perché i programmi in tv ancora non sono ricominciati. E poi perché l’argentina più famosa d’Italia ha un rapporto molto intimo coi follower di Instagram, che nel frattempo stanno raggiungendo quota sette milioni e mezzo. Non c’è giorno (o forse ora) che la Rodriguez non aggiorni i fan con foto, video e Storie. E se a inizio estate (ma anche ...

10 Agosto - la notte delle “lacrime di San Lorenzo” : ecco cosa sono le Perseidi : Come ogni anno, ritorna puntuale l’appuntamento con le popolari “lacrime di San Lorenzo”, meglio note come Perseidi; un evento astronomico capace di suscitare sempre curiosità e interesse presso il grande pubblico, complici il periodo estivo e le vacanze, magari trascorse sotto un cielo limpido e buio. Il termine “stelle cadenti” è quanto mai improprio. Le scie luminose che solcano il cielo non possono essere “stelle” in caduta libera poiché le ...

Cammina sui binari ma il treno è alle sue spalle : il video del poliziotto toglie il fiato. E alla fine ci sono le lacrime : New Jersey, un poliziotto nota un uomo che passeggia indisturbato lungo i binari ferroviari. Al sopraggiungere del treno l’uomo sembra non accorgersi di niente e il poliziotto, iniziando a correre, cerca di far fermare il convoglio ed in contemporanea di avvisare del pericolo la potenziale vittima. L’uomo lungo i binari però e sordo e solo quando nota il poliziotto che gli corre incontro si rende conto della situazione e schiva il treno per un ...

RAFFAELA E ANDREA / Lui tra le braccia di Teresa - lei in lacrime : "Sono schifata" (Temptation Island 2018) : RAFFAELA Giudice e ANDREA Celentano stanno vivendo una crisi senza precedenti, complice la presenza della single Teresa. Sta nascendo un nuovo amore? (Temptation Island 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 22:30:00 GMT)

IDA E RICCARDO SI SONO LASCIATI?/ Falò Temptation Island 2018 - lui in lacrime : "Ho paura di perderla!" : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e RICCARDO Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 22:13:00 GMT)

Gemma Galgani a Temptation Island 2018/ Video - abbracci e lacrime con Ida : "Ci sono passata anch'io!" : Gemma Galgani sbarca a Temptation Island 2018 per consolare l'amica Ida Platano dalle scorribande di Riccardo. Ce la farà a consolare l'amica disperata? (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Tour de France 2018 - John Degenkolb in lacrime : “La più grande vittoria forse. Sono così felice di dedicarla al mio migliore amico scomparso lo scorso inverno” : Commosso il tedesco John Degenkolb al termine della vittoria della nona frazione al Tour de France 2018. Il corridore della Trek-Segafredo rimane sempre nel gruppo dei migliori sui quindici settori in pavé, e riesce a superare la maglia gialla Greg Van Avermaet in volata sulla linea d’arrivo a Roubaix. Un incidente nel 2016 aveva rischiato di compromettere la sua carriera, invece oggi è tornato trionfante in una delle più impegnative ...