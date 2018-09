Lazio | Luis-Correa | c' è traffico in centro

Lazio - relax prima dell'Empoli : Inzaghi a Londra - Luis Alberto a Siviglia : 'Sì viaggiare'. Simone Inzaghi a Londra, Luis Alberto e Durmisi a Siviglia. In casa Lazio allenatore e giocatori si godono le ultimi giorni di relax prima dell'Empoli. Domenica prossima al Castellani ...

Lazio-Frosinone 1-0 : Luis Alberto regala il primo successo a Inzaghi : LA CRONACA LE FORMAZIONI LAZIO, 3-5-1-1,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Basta, Caceres,...

Serie A LIVE Lazio 1 vs Frosinone 0 - 2T - : la sblocca Luis Alberto : Frosinone impegnato in trasferta all'Olimpico contro la Lazio per la terza giornata di Serie A. PRIMO TEMPO Calcio d'inizio dato dalla Lazio. 1 Ottima percussione centrale di Perica , foto a sx, che ...

CRONACA LIVE Lazio-Frosinone 1-0 : entra Badelj per Luis Alberto - FOTO - : LA CRONACA DELLA PARTITA IL SECONDO TEMPO 90 Luis Alberto lascia il posto a Badelj; 84 Esce anche Ciro Immobile: al suo posto entra Caicedo. 82 Primo cambio per Inzaghi: esce Milinkovic per Murgia. ...

Lazio - arriva il Frosinone : fari puntati su Milinkovic e Luis Alberto : Inzaghi insiste e non cambia. Con il Frosinone, il tecnico si affiderà agli stessi uomini di Torino, confermando Wallace in difesa e dando ancora fiducia a Milinkovic e Luis Alberto. Da questi due, il ...

Lazio - Wallace : 'Conserverò la maglia di CR7'. Luis Alberto : 'Con il lavoro tutto arriverà' : 'Wally il muro'. E' stato soprannominato così, Fortuna Wallace, dopo Juventus-Lazio. Il motivo? Il brasiliano ha fermato Cristiano Ronaldo alla prima partita all'Allianz Stadium. Con l'infortunio di ...

Juve-Lazio - le pagelle di CM : Chiellini dominante - CR7 ancora in rodaggio - Immobile e Luis Alberto steccano : ... si fa perdonare con una prodezza balistica che sblocca il risultato, 69' EMRE CAN 6.5 : entra bene in partita, anche come vice Pjanic, MATUIDI 6.5: prima stagionale per il campione del Mondo, sempre ...

Lazio-Napoli - le pagelle : Milinkovic un fantasma gigante. Luis Alberto - una giocata e stop : Finché ci saranno black out in difesa non c'è speranza. Il Napoli batte la Lazio, come fa ormai dal 2012. L'eurogol inventato da Immobile non può bastare, anche perché non può essere solo Ciro a ...

Lazio - Milinkovic e Luis Alberto puntano il Napoli : 'Siamo pronti' : Non vedono l'ora di scendere in campo, Milinkovic e Luis Alberto. I giocatori della Lazio vogliono partire subito con con il piede giusto, nonostante il calendario sfavorevole. Affrontare il Napoli di ...

Lazio - la maglietta n.10 di Luis Alberto ha un peso doppio : Il Dieci, un numero da sogno ovunque, non alla Lazio. Negli ultimi anni, un po' in coincidenza con l'era Lotito, è una maglia che non porta benissimo a chi la porta. Una maledizione. Non sufficiente ...

Lazio - tre tiratori per Inzaghi : Luis Alberto - Cataldi e Durmisi si allenano sulle punizioni : I tiratori scelti sono pronti. Luis Alberto, Cataldi e Durmisi si prenotano per i calci piazzati della stagione che verrà. La sfida sui tiri dal limite dell'area chiude la seduta pomeridiana del ...

DIRETTA / Lazio Arsenal (risultato live 0-1) streaming video e diretta tv : traversa di Luis Alberto : diretta Lazio Arsenal info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Stoccolma(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:47:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto corre e prende la 10. Radu-Lulic : due senatori in bicicletta : Divisi in tre gruppi, corrono intorno al Lago di Santa Caterina, i giocatori della Lazio. A poche ore dall'amichevole contro l'Auronzo , in programma nel pomeriggio ore 17:00, , squadra dilettantesca ...

Lazio - Inzaghi lavora sulla difesa. Luis Alberto scalpita : Terzo giorno di allenamenti in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio. Domani la prima amichevole contro la rappresentativa locale