Lavoro | Inps | i precari trascinano l’occupazione

PostePay INPS Card 2018 : voucher per Lavoro occasionale e carta prepagata - come funziona? : PostePay INPS Card è stata ideata nel 2004 dalla collaborazione tra l’INPS e le Poste Italiane. Si tratta di un servizio pensato appositamente per i pensionati che è completamente gratuito e permette a chi ne usufruisce di farsi caricare la pensione direttamente su questa Card, la quale funziona esattamente com una carta prepagata. Il cliente può decidere se incassare l’intera rata della pensione o soltanto una parte di essa, semplicemente ...

Pensioni - i numeri dell'Inps e le stime : quanto prenderemo dopo 40 anni di Lavoro : Nel 2036 un insegnante, dopo quarant'anni di lavoro, incasserà 1.200 euro. Bilancio Inps 2018: entrate 227 miliardi...

Lavoro - Inps : in 6 mesi trasformazioni tempo indeterminato +58 - 7% : Roma, 30 ago., askanews, - Nel settore privato le assunzioni nei primi sei mesi dell'anno sono state 3 milioni e 892mila, in aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. E' quanto rileva l'...

Lavoro - Inps : a luglio crollo richieste Cig - -57 - 4% su anno : Milano, 30 ago., askanews, - Nel mese di luglio 2018 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 14,5 milioni, in diminuzione del 57,4 rispetto allo stesso mese ...

Permessi 104 : novità Inps su Lavoro a turni e part-time : L’Inps con messaggio n. 3114/2018 fornisce alcune importanti indicazioni sulla fruizione dei Permessi 104 a fronte di particolari regimi di orario. Legge 104: Permessi giornalieri e lavoro a turni L’Istituto affronta in primis il godimento dei tre giorni di permesso mensile per i dipendenti il cui orario di lavoro è articolato in turni. Come comportarsi a fronte di turni di lavoro distribuiti a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate ...

Insolvenza del datore di Lavoro e presupposti del TFR pagato dall’Inps : Cassazione del 19.7.2018 n. 19277 ha affermato che il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'Insolvenza del datore di lavoro, il TFR ex legge n. 297 del 29.5.1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale e tale diritto si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (Insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ...

Malattia e assenza da Lavoro - cosa fare : la guida Inps : Nel caso di assenza dal lavoro per Malattia, il lavoratore è tenuto ad osservare determinate regole, affinché il periodo in cui non presta la propria attività lavorativa venga pagato in busta paga dal datore di lavoro, che può poi conguagliare l’importo riconosciuto con i contributi Inps da versare all’Istituto previdenziale. A tal fine, nei giorni scorsi l’Inps ha pubblicato sul proprio portale internet una guida sul funzionamento del ...

Inps : co.co.pro. -54% nel 2016 - cresce il Lavoro dipendente : Tra il 2015 e il 2016 i collaboratori a progetto sono diminuiti del 54% passando da 376.774 a 173.801. E' quanto si legge nel dossier Inps "Effetti del Jobs Act sulle collaborazioni", che nello stesso ...

Lavoro - Inps : in 5 mesi +70mila contratti stabili - +45 - 7% su anno : Roma, 19 lug., askanews, - Nei primi cinque mesi dell'anno si conferma l'aumento delle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, +70.000,, che registrano un forte ...

Cumulo gratuito INPS per i Consulenti del Lavoro e Commercialisti : Novità in tema pensioni. Si sbloccano le domande in pendenza di Cumulo gratuito INPS presentate da Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti. Infatti, il 10 luglio scorso gli Enti di previdenza delle due professioni, Enpacl (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del lavoro) e il Cnpadc (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti), e l’INPS hanno finalmente firmato la convenzione che dà la ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di Lavoro a rischio". Boeri adesso promette di non lasciare l'Inps : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...