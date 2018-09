Laura Pausini | sul palco a Milano | prima urla “troia” all’ex amica e la sera dopo attacca

Selvaggia Lucarelli vs. Laura Pausini : 'L’insulto sessista rivolto da una donna a una donna è sempre un insulto sessista' : Ha fatto clamore sul web quanto accaduto a Milano, pochi giorni fa, con Laura Pausini protagonista. Nel corso del proprio concerto, infatti, la cantante ha urlato 'troia', rivolgendosi all'ex amica che aveva ispirato la canzone 'Frasi a Metà'.Utenti divisi, on line, tra chi ha stigmatizzato l'accaduto e chi ha parlato di pura goliardia, fino all'attacco social avvenuto nelle ultime ore, che ha visto Selvaggia Lucarelli puntare il dito ...

“Ecco Marco - è lui”. Laura Pausini mostra il diario con quello de ‘La solitudine’ : Laura Pausini sente nostalgia di scuola. La cantante, in radio con il suo ultimo singolo “La soluzione”, ha pubblicato una serie di immagini dal suo passato che hanno fatto esaltare i fan di tutto il mondo. La Pausini è amata in tutto il mondo e i suoi post che rivangano il passato sono stati assaliti dai fan con commenti e ‘cuoricini’. Ma cosa ha pubblicato la star romagnola? Prima di tutto, la cartella che usava alle medie. ...

Laura Pausini - sfuriata sul palco mentre canta : "Tr***" : La cantante, in concerto a Milano, si è lasciata sfuggire una parolaccia durante una canzone scritta per un'amicizia finita

Laura Pausini - 'LA SOLUZIONE' SU CANALE 5/ Il nuovo video : dal discorso motivazionale alla parolaccia : LAURA PAUSINI presenta in anteprima questa sera su CANALE 5 il videoclip de 'La SOLUZIONE', quarto singolo tratto dal suo ultimo album 'Fatti sentire'.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 08:12:00 GMT)

Laura Pausini senza freni in concerto a Milano. Insulto all'amica : 'Tr...' : Laura Pausini ci ricasca: dopo la 'colorita' espressione rivolta il mese scorso alla collega Beyoncé dal palco del Circo Massimo, 'Mi fai una pippa',, la cantante romagnola ricorre questa volta a un ...

Il candore del bianco nel video di La Soluzione di Laura Pausini - nuovo singolo da Fatti sentire : Il video di La Soluzione di Laura Pausini ci introduce in un'atmosfera eterea che vuole raccontare il messaggio veicolato dal brano, quarto estratto da Fatti sentire e rilasciato in vista della partenza del tour dal Mediolanum Forum di Assago, con prima data l'8 settembre scorso. Il brano rappresenta il quarto estratto da Fatti sentire, disco di inediti che ha rilasciato in tutto il mondo il 16 marzo scorso. La Soluzione arriva dopo Non è ...

Laura Pausini al concerto : “Vi criticano per ogni cosa? Rispondete così : e voi chi c… siete?”. Poi l’insegnamento ai fan : “ogni giorno leggo e sento critiche verso ogni persona, non soltanto nei confronti di quelle famose. Ma voi chi c… siete?”. così Laura Pausini, dal palco del Forum di Milano dove ha portato l’ultimo album, Fatti sentire. L’artista ha strappato gli applausi e le grida di approvazione del pubblico. Poi, a fine discorso, ha aggiunto: “Siate voi stessi”. Video Twitter/Cettina LP L'articolo Laura Pausini al ...

Lasciate in pace Laura Pausini : Pensavo che Laura Pausini fosse una di quelle artiste amate incondizionatamente da tutti per la sua genuinità, schiettezza e semplicità. Mi accorgo invece che, sì, ne parlano tutti, ma solo perché fa figo farlo. Ed è così quindi che l'arte passa in secondo piano. Passa in secondo piano la musica, la canzone e l'emozione nella canzone, l'emozione nel live e quattro Forum di Assago sold out + due Circo Massimo sold out + un tour mondiale + dischi ...

Laura Pausini mostra il diario di scuola : ecco chi è «Marco se ne è andato e non ritorna più» : ' Marco se n'è andato e non ritorna più ' . Chi non ricorda l'attacco del pezzo che permise a Laura Pausini di vincere Sanremo nel 1993? La canzone ' La Solitudine ' la rese famosa e fu l'avvio di una ...

Scaletta di Laura Pausini al Forum di Assago il 12 settembre - Irama apre la serata : ultimi biglietti disponibili : Laura Pausini al Forum di Assago stasera, mercoledì 12 settembre, ultimo concerto-evento a Milano per il tour mondiale attualmente in fase di svolgimento. Iniziato lo scorso luglio con due eventi speciali al Circo Massimo di Roma, Laura Pausini è poi partita alla volta dell'America per far ritorno in Italia a settembre con quattro date-evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). In tre dei quattro concerti, Laura ha voluto dare spazio ...