L' attacco alla stampa primo passo verso il ' regime'

Di Battista - attacco alla Lega sui 49 milioni. Ecco cosa è successo : La Lega 'deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto'. Il carismatico esponente del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista, da molti cittadini invocato perché torni alla politica attiva, sferra una pesante offensiva contro gli alleati leghisti del Governo Conte. 'Lo dico con maggiore veemenza di Di Maio perché ho un carattere diverso ha puntualizzato 'Dibba' […]...

Fondi - Orban e Ponte. L'attacco di Di Battista alla Lega è frontale : Il senso della giornata alla fine lo dà Luigi Di Maio, la cui linea dialogante con l’alleato leghista di governo dovrebbe uscirne, sulla carta, con le ossa rotte. E invece: “A qualcuno fa comodo descrivere l’M5s come quattro sfigatelli che si fanno dettare l'agenda da Salvini ma non è così. Prima ci ignoravano, ora che non ci possono ignorare perché siamo al governo ci descrivono come ...

Libia : attacco alla Noc a Tripoli - almeno 3 morti e 18 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Netflix e il cinema - scoppia la polemica/ Venezia 75 - esercenti all'attacco : Barbera - "no alla nostalgia" : Netflix e il cinema, scoppia la polemica. Ultime notizie Venezia 75, esercenti all'attacco dopo la vittoria di Roma: Alberto Barbera, "no alla nostalgia"(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Libia nel caos - attacco alla compagnia petrolifera di Stato - : A compiere l'attacco almeno sei uomini armati, tra cui un kamikaze, che si sarebbero asserragliati nell'edificio a Tripoli. In salvo il presidente della compagnia, Mustafa Sanallah

Tripoli - attacco alla sede della compagnia petrolifera nazionale. Media locali : "Uomini barricati all'interno" : Sono state sentite forti esplosioni, seguite da colpi di arma da fuoco, a Tripoli, all'interno della sede della National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera nazionale. Alcuni uomini si sono barricati nell'edificio, che sarebbe stato attaccato anche da un kamikaze ed è stato circondato dalle forze di sicurezza. Secondo l'emittente locale al-Ahrar TV, alcune ambulanze sono giunte sul posto,ci sarebbero alcuni feriti. Il ministro ...

Gli autori all’attacco : “Netflix ci danneggia”. Ma Barbera si difende : “No alla nostalgia” : La domenica mattina, a poche ore dai verdetti della giuria, Alberto Barbera previene gli attacchi per il Leone d’oro assegnato a Roma di Alfonso Cuarón, prodotto da Netflix: «Qualche polemica ci sarà di sicuro. Rispondo con le parole di David Cronenberg: “È solo effetto di nostalgia”. Il cinema sta cambiando, oltre a Netflix c’è Amazon, presto nasc...

Gli autori all'attacco : "Netflix ci danneggia". Ma Barbera si difende : "No alla nostalgia" : Rifiutato da Cannes, vincitore a Venezia e forse in corsa verso l'Oscar, il film "Roma" prodotto dalla piattaforma ha scatenato il dibattito e le ire di associazioni d'essai e degli esercenti

Il chiarimento tra Salvini e Di Maio dopo l'attacco alla magistratura del leader leghista : Matteo Salvini, all'indomani del duro attacco ai magistrati in diretta Facebook, arriva a Cernobbio e subito si mostra più conciliante e meno barricadero. Il ministro dell'Interno, infatti, corregge il tiro e precisa: "Non c'è nessun golpe giudiziario". E assicura: "Non sono al di sopra della legge". Parole che vengono accolte con favore sia dal Guardasigilli Alfonso Bonafede ("Mi fa piacere ...

MARCHISIO : "SPIACE ESSERE PASSATO PER INFORTUNATO"/ Ultime notizie - "non lo sono mai stato" : attacco alla Juve? : MARCHISIO lascia l’Italia “Arrivederci Juventus? Non so”. Ultime notizie, saluta Torino e vola in Russia per iniziare la sua nuova avventura con lo Zenit di San Pietroburgo(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Focus Champions League – La bolgia del Mestalla - un super attacco e niente da perdere : Juve - ecco chi è il Valencia : In casa Juventus si lavora a ranghi ridotti per i molti giocatori impegnati in giro per il Mondo con le proprie nazionali. Tra coloro che sono rimasti a Torino, al centro sportivo della Continassa, spicca però Cristiano Ronaldo che ha declinato la chiamata del Portogallo per lavorare in vista dei prossimi impegni con la Juventus. CR7 va ancora caccia del suo primo gol con la maglia bianconera in partite ufficiali ma il desiderio di ...

M5s - nuovo attacco hacker alla piattaforma Rousseau : online i dati di alcuni donatori : nuovo attacco hacker alla piattaforma Rousseau, utilizzata dal MoVimento 5 Stelle per le votazioni online. L'utente Twitter Rogue0 ha pubblicato alcuni dati riguardanti la piattaforma, tra cui anche la lista di alcuni donatori con tanto di nomi, cognomi, importi e indirizzi mail leggibili. Oggi su Rousseau sono previste due votazioni.Continua a leggere

OSPEDALE DEL MARE NAPOLI : ALLAGATO PRONTO SOCCORSO/ Ultime notizie - De Luca : “sanità sotto attacco” : NAPOLI, OSPEDALE del MARE: raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo PRONTO SOCCORSO. Ira dell'Asl e di De Luca: "atto camorristico di sabotaggio", le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 14:50:00 GMT)

NAPOLI un altro attacco alla 194 messa in discussione l'autodeterminazione delle donne : Appare poi inopportuna una presenza, in un luogo dove è praticata la scienza medica, di volontari portatori di teorie che affermano tesi antiscientifiche, e comunque non provate, che si rifanno ad ...