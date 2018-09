Lancio del nuovo magazine online Al Naturale

Destiny 2 I Rinnegati - rivelato orario di Lancio e video del Raid Ultimo Desiderio : Destiny 2 I Rinnegati è ormai disponibile dal 4 settembre. I giocatori l'avranno già spolpato, anche se le novità di questa espansione sono davvero tante. Ma domani 14 settembre arriva il nuovo Raid, insomma la nuova incursione. Innanzitutto Bungie ha rilasciato un nuovo video proprio riguardo questo Raid, che potete visionare in basso. Non è estremamente lungo, dura solo poco più di 30 secondi, quanto bastano per aumentare l'hype degli ...

OnePlus Bullet Wireless potrebbero accompagnare il Lancio del OnePlus 6T : Pare proprio che OnePlus 6T non sarà l’unico prodotto OnePlus ad essere presentato durante un evento dedicato il 17 ottobre. Infatti, la società di Carl Pei potrebbe immettere sul mercato la seconda versione delle cuffie Bullet Wireless, che hanno fatto il loro ingresso proprio col ‘fratellino’ OnePlus 6. A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, la seconda versione (BT32B) sarà sostanzialmente simile, se non uguale, ...

Ilva - dallo stabilimento di Novi Ligure sì all'accordo sul riLancio dell'azienda : Teleborsa, - I lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure del gruppo Ilva hanno approvato l'accordo raggiunto con Arcelor Mittal sul rilancio dell'azienda. Quasi il 90% dei dipendenti ha detto si ...

Ilva - dallo stabilimento di Novi Ligure sì all'accordo sul riLancio dell'azienda : I lavoratori dello stabilimento di Novi Ligure del gruppo Ilva hanno approvato l' accordo raggiunto con Arcelor Mittal sul rilancio dell'azienda. Quasi il 90% dei dipendenti ha detto si all'intesa con ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Inps - via libera del Civ all'assestamento di biLancio (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Inps, via libera del Civ all'assestamento di bilancio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:52:00 GMT)

TommyXLewis – Hilfiger festeggia a New York il Lancio della collezione ispirata al campione di Formula Uno [GALLERY] : Un mega party con tante celebrità quello organizzato da Tommy Hilfiger per il lancio della linea TommyXLewis Tommy Hilfiger ha celebrato il lancio della prima collezione TommyXLewis AI 2018/2019 a New York disegnata dall’iconico designer americano Tommy Hilfiger e dal pilota britannico, quattro volte campione del mondo di Formula Uno FIA e ambasciatore globale del marchio Tommy Hilfiger uomo, Lewis Hamilton. La collezione rivisita il ...

Deliveroo si espande ancora e Lancio il servizio a Taiwan : Roma, 12 set., askanews, - Deliveroo, il servizio di consegne a domicilio di cibo tramite ordinazioni su app e sito internet, ha annunciato oggi che lancerà il servizio a Taipei nei prossimi mesi ...

Legge di BiLancio - Tria apre a taglio dell'Irpef : Ipotesi questa, indicata oggi a Confartigianato dal vice ministro dell'Economia Massimo Garavaglia. 'La nostra proposta spiega è mantenere al 24% tutto quello che tiri fuori e al 15% strutturale ...

Legge di BiLancio 2019 : Tria favorevole all'abbassamento dell'aliquota Irpef : La "Summer School" di Confartigianato è stata il teatro di alcune dichiarazioni molto importanti del ministro dell'Economia Giovanni Tria su quelle che potrebbero essere le prossime novità che verranno introdotte nella nuova Legge di Bilancio 2019. Il ministro ha infatti dichiarato apertamente di essere molto favorevole ad un accorpamento o anche ad una riduzione delle aliquote Irpef. Comunque, dato che il ministro è persona molto attenta alle ...

Legge di biLancio 2019 - Tria apre al taglio dell'Irpef : "Ma graduale" - : Il ministro dell'Economia ha ipotizzato la misura purché sia compatibile con il bilancio. Tria ha poi parlato della flat tax e del suo finanziamento tramite le "tax expenditures", anche se il processo sarebbe "...

Legge di BiLancio - Tria : “Favorevole a partire con accorpamento e riduzione delle aliquote Irpef” : “Bisogna trovare gli spazi in modo molto graduale per una partenza di un primo accorpamento e una prima riduzione delle aliquote sui redditi familiari”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria annuncia che nella Legge di Bilancio da presentare entro metà ottobre potrebbe entrare una revisione delle aliquote Irpef più ampia rispetto all‘ipotesi, circolata nei giorni scorsi, di ritoccare solo la più bassa tagliandola dal 23 al ...

Incidenti in Madagascar-Senegal - il biLancio delle vittime sale a 8 : La folla all'esterno dell'impianto che ospitava Madagascar-Senegal. AFP Doveva trattarsi soltanto di una semplice festa di sport. Di sorrisi, di tifo, di passione sregolata. E invece, nei minuti che hanno preceduto Madagascar-Senegal, partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa del 2019, la tragedia si è ...

Mostra Nazionale del cavallo : biLancio positivo : ... ma anche un luogo ideale per trascorrere le giornate vicini ai cavalli, con l'anfiteatro che si è rivelato un'arena dalle importanti potenzialità per gli spettacoli. Ha premiato anche la politica ...

Nike : schizzano le vendite on line dopo il Lancio della nuova campagna pubblicitaria : Le vendite on line di Nike sono cresciute tra lunedì e martedì scorso del 31% dopo il lancio della nuova campagna pubblicitaria "Just Do It" con testimonial Colin Kaepernick, giocatore di football che ...