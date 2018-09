Lana Del Rey ha pubblicato l’inedito “Mariners Apartment Complex”

Lutto nel mondo dell'arte aquiLana - è scomparso Sandro Conti : L'Aquila - Lutto nel mondo dell'arte aquilana, si è spento dopo una lunga malattia il pittore Sandro Conti. Sandro Conti, aveva 77anni e da tempo viveva a Barisciano, è stato uno degli artisti più importanti nella nostra provincia negli ultimi quarant'anni. Biografia: Sandro Conti nasce a Viterbo nel 1941, ultimo discendente di una famiglia romana di pittori dedita prevalentemente all'arte sacra. A otto anni si ...

Video e testo del nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex - l’album nel 2019? : Col nuovo singolo di Lana Del Rey Mariners Apartment Complex in radio e le previsioni di un nuovo album in arrivo nel 2019 comincia ufficialmente l'era discografica post Lust For Life. Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima durante uno show di BBC Radio questo pomeriggio, con un'intervista alla stessa Lana Del Rey che ha spiegato come il testo faccia riferimento ad una serata in compagnia di un ragazzo terminata proprio davanti al ...

Contro i “bulli” del quartiere - la fuga di questo gatto tra salti e pLanate è da tutta da ridere. Guarda come va a finire : In questo video caricato su Youtube, si vede un gatto “sfidare” altre tre simili che lo aspettano al varco per aggredirlo. Il micio sotto tiro parte all’improvviso dal fondo di un corridoio, lanciandosi nell’unica via di fuga presidiata dai tre gatti. Il video, coi relativi salti e tentativi fatti per bloccarlo, è esilarante. L'articolo Contro i “bulli” del quartiere, la fuga di questo gatto tra salti e ...

Vuelta a Espana 2018 - sedicesima tappa : cronometro individuale SantilLana Del Mar-Torrelavega : La terza e decisiva settimana di corsa della Vuelta a España 2018 si aprirà con una cronometro individuale. La Santillana del Mar-Torrelavega prevede un percorso di 32 km adatto agli specialisti. Una frazione che diventa già fondamentale in chiave classifica generale: gli scalatori puntano a difendersi, quali saranno i distacchi tra loro? Percorso Il primo chilometro è tutto in leggera salita, poi falsopiano fino al km 9 dove ci sarà un breve ...

Buon compleanno Marcello dell’Utri - Lola FaLana - Pupo… : Buon compleanno Marcello dell’Utri, Lola Falana, Pupo… …Giuseppe Calderisi, Nicola Pietrangeli, Paola Ruffo di Calabria, Brian de Palma, Alessandra Ghisleri, Franz Beckenbauer, Carlo Recalcati, Donatello, Marco Baroni, Caterina Bini, Dejan Stankovic, David Pizarro, Andrea Dossena, Laura Ferrara, Robert Acquafresca, Alessio Campagnacci, Lorenzo Olivieri, Alberto Bergamo, Stefano Scanferla, Edoardo Luperi… Oggi 11 settembre compiono gli anni: ...

Vuelta a España 2018 - SantilLana Del Mar-Torrelavega : la startlist della cronometro. Orari di partenza e programma : Martedì 11 settembre si disputerà la sedicesima tappa della Vuelta a España 2018, una cronometro individuale di 32 chilometri da Santillana del Mar a Torrelavega. Frazione fondamentale per la classifica generale, la prova contro le lancette su un terreno particolarmente impegnativo rimescolerà sicuramente le carte in tavola e definirà le gerarchie prima delle ultime salite in programma in questa terza settimana. La maglia rossa Simon Yates ...

A sorpresa un’anteprima del nuovo singolo di Lana Del Rey - lo struggente Mariners Apartment Complex (video) : Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 settembre il nuovo singolo di Lana Del Rey, Mariners Apartment Complex, ha fatto la sua comparsa in rete con un'anteprima che ha mandato in visibilio il pubblico della cantautrice per diversi motivi. Il primo è certamente l'effetto sorpresa: dallo scorso agosto era chiaro che la cantante stesse lavorando in studio ai brani del nuovo album, il successore di Lust For Life, insieme all'hitmaker Jack Antonoff, ...

Il nuovo romanzo di Richard FLanagan; 'Io - ghost-writer del re delle truffe' : i tempi del verosimile, c'è sempre più bisogno di verità. E un romanziere impegnato come Richard Flanagan, premio Booker per il capolavoro La strada stretta verso il profondo Nord, non poteva tacere. ...

Roger Waters attacca Lana Del Rey per la sua partecipazione al Meteor Festival : ... Redfm921.com La star musicale di Love, Lana Del Rey, si era giustificata così sul suo profilo Twitter: 'Vorrei ricordarvi che esibirmi a Tel Aviv non è una dichiarazione politica o un impegmo nei ...

Napoli - crollano le reti di contenimento dello stadio ColLana : 'Intervenite subito - è pericoloso' : Il Collana, infatti, resta un punto di riferimento importante per Napoli, per lo sport partenopeo, e non solo. Le sue condizioni allarmanti espongono ad un serio pericolo ragazzi e passanti che ...

Autostrade brucia sul filo di Lana Toninelli e pubblica per intero il testo della convenzione in essere con il ministero delle ... : E vi dico di più: nelle prossime ore saranno via via online sul sito del ministero tutti gli atti delle altre convenzioni.» Autore Ugo Longhi Categoria Cronaca

Cordoglio del Sindaco - della Giunta e del Consiglio per la scomparsa di Giovanni Maria CastelLana : Più conosciuto con il diminutivo di Vanni, Castellana è stato l'ideatore del brand 'Spoleto Eventi', contenitore di spettacoli e di eventi culturali di prestigio che hanno animato la vita artistica ...

Lana Del Rey spiega la sua decisione di esibirsi in Israele : Tenere spettacoli dal vivo nel paese mediorientale è un tema piuttosto controverso presso parte della comunità musicale occidentale. Musicisti come Radiohead e Nick Cave, decidento di non escludere ...

Polemica sul concerto di Lana Del Rey in Israele - la popstar si difende : “Non sostengo il governo Netanyahu” : Come accaduto a molti altri artisti prima di lei, il concerto di Lana Del Rey in Israele, previsto nell'ambito del Meteor Festival che si svolge nel Kibbutz Lehavot Habashan dal 6 all'8 settembre, le ha procurato non poche critiche. La scelta della cantante di esibirsi a Tel Aviv sta facendo discutere in un'estate in cui il bilancio delle vittime dei venerdì di protesta al confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico per la "Marcia del ...