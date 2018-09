L’accordo per la cessione dell’ILVA ad ArcelorMittal è stato approvato a larga

Gli operai Ilva approvano L’accordo tra i sindacati e ArcelorMittal : DALL'ITALIA Si è dimesso il presidente della Consob Mario Nava a cinque mesi dalla nomina dopo le pressioni della maggioranza di governo che lo giudicava non indipendente dalla Commissione Ue di cui è funzionario distaccato. Il M5s rivendica “con soddisfazione” la scelta. “Gli aspetti legali so

Gli operai dell’Ilva approvano L’accordo con Arcelor Mittal : 94% di sì - ma bassa affluenza : Gli operai dell'Ilva di Taranto hanno detto sì all'accordo con Arcelor Mittal raggiunto dai sindacati e dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende, i sì hanno toccato quota 94% e i votanti sono stati in tutti 6.866: 392 i contrari, l'affluenza al referendum interno è stata bassa.Continua a leggere

Periferie - Decaro (Anci) “C’è L’accordo con il governo. I fondi arriveranno in tre anni” : “Abbiamo una soluzione, il principio è salvo, i fondi sono tutti salvi. Nel prossimo decreto del governo, la prossima settimana, saranno stanziati i fondi nell’arco di un triennio, sulla base delle effettive necessità dei Comuni”. Così Antonio Decaro, presidente Anci, all’uscita da Palazzo Chigi, dopo due ore di confronto tra la delegazione dei sindaci e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il viceministro ...

Clima - Thailandia : nessuna intesa per la bozza sulle linee guida per l’attuazione delL’accordo di Parigi : I delegati dei paesi membri delle Nazioni Unite, riuniti a Bangkok per una conferenza internazionale, non sono riusciti a raggiungere un’intesa riguardo una bozza delle linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi, siglato nel 2015. L’incontro di Bangkok aveva come obiettivo l’adozione di un testo da presentare alla conferenza Cop24 di Katowice, in Polonia, che si terrà a dicembre. A impedire il ...

Ilva - c’è L’accordo per 10.700 assunzioni. Fiom : «Ora referendum dei lavoratori» | : Trattativa verso la conclusione: azzerati gli esuberi. Alle 13 il nuovo incontro con i vertici e Di Maio|

Ilva - Di Maio : “È L’accordo migliore possibile nelle peggiori condizioni possibili. Ora una legge speciale per Taranto” : Dopo l’accordo raggiunto sull’Ilva tra sindacati, governo e azienda ArcelorMittal, è stato il ministro allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a rivendicare il risultato: “Bene la firma, ora una legge speciale per Taranto. Questo è l’inizio di un percorso. Dopo una lunga notte si è arrivati al miglior accordo possibile nelle peggiori condizioni possibili”, ha aggiunto Di Maio. E ancora: “Ora il vero obiettivo ...

Ilva - c’è L’accordo per 10.700 assunzioni. Fiom : «Ora referendum dei lavoratori» | : Trattativa verso la conclusione: azzerati gli esuberi. Alle 13 il nuovo incontro con i vertici e Di Maio|

Ilva - c’è L’accordo per 10.700 assunzioni : La trattativa è a un passo dalla conclusione: praticamente azzerati gli esuberi. Alle 13 il nuovo incontro con i vertici e Di Maio

Ilva - trovato L’accordo con i sindacati : garanzie per 10.700 posti di lavoro : La segretaria della Fiom, Francesca Re David: «L’intesa è fatta e per noi per essere valida deve essere approvata dai lavoratori con il referendum»

Caos in Libia - Onu annuncia : “Raggiunto L’accordo per il cessate il fuoco a Tripoli” : Grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, in queste ore è stato raggiunto l'accordo per il "cessate il fuoco" tra le milizie libiche che da giorni si stanno scontrando nei dintorni della capitale Tripoli. Secondo un ultimo bilancio ufficiale diffuso nella serata di ieri, i combattimenti avrebbero provocato almeno 50 morti e 138 feriti.Continua a leggere

Atalanta - Gasperini rinnova il contratto : dettagli e durata delL’accordo : Gasperini e l’Atalanta hanno deciso di continuare assieme anche nelle prossime stagioni: i dettagli dell’accordo Gasperini rinnova il proprio contratto con l’Atalanta. L’annuncio è arrivato per bocca di Luca Percassi: “È un nostro punto di forza – ha dichiarato l’amministratore delegato ai microfoni de L’Eco di Bergamo – per questo abbiamo gli abbiamo allungato di un anno il contratto. ...

Antonio Tajani (FI) : “Spero che Salvini convinca Orban a modificare L’accordo di Dublino” : Il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in collegamento con L’aria che tira estate (La7) alla vigilia dell’incontro del Ministro degli Interni Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban. “Mi auguro che il ministro Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino – ha detto -. Il numero dei rifugiati per loro non sarebbe così alto e ci sono tre anni di ...

Calciomercato Roma – E’ quasi fatta per N’Zonzi : trovato L’accordo con il Siviglia : N’Zonzi sempre più vicino alla Roma: trovato l’accordo con il Siviglia Si chiude ufficialmente venerdì il Calciomercato, alla vigilia della prima giornata del campionato italiano di Serie A. La stagione 2018-19 si prospetta ricca di spettacolo con Cristiano Ronaldo arrivato in Italia per rendere il campionato più ‘piccante’. Intanto, anche le squadre avversarie della Juventus lavorano sodo per avere a disposizione una ...

Calciomercato Genoa - è fatta per Favilli : tutti i dettagli delL’accordo : 1/10 AFP/LaPresse ...