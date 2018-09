La Zauberinsel segreta

huffingtonpost

(Di giovedì 13 settembre 2018) Tra gli amici di Mozart, la nostra simpatia va senza dubbio ad Emanuel Schikaneder, l'ufficiale autore della Zauberflöte, non ostante l'accigliato livore di un biografo di prim'ordine quale Hildesheimer che lo definì un avventuriero, un "guitto".In realtà era egli un geniale tuttofare: uomo di teatro come pochi, fu tra i primi a rappresentare Shakespeare impersonando Riccardo III, Macbeth, Iago e Prospero e, come librettista, dovrebbe bastare la prova del "Flauto Magico" con relative lodi di una figura d'eccezione quale Goethe.Schikaneder, uomo di mondo per eccellenza, si informava su tutte le novità e lasciava dire ogni critica, dotato di un incrollabile ottimismo, aspettando il meglio. La compagnia shakesperiana aveva portato anche in Austria i testi su cui, appena qualche anno dopo, si sarebbe formata la "Frühromantik", fino a scatenare la ...