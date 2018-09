La Vuelta | Wallays vince a Lleida | Yates resta in maglia rossa

Vuelta 2018 – Wallays beffa i velocisti a Lleida - il belga corona una pazzesca fuga : sua la 18ª tappa : I velocisti si fanno sorprendere dalla lunga fuga di Wallays, non riuscendo a coprire il gap sul finire della tappa: il belga si prende così la settima vittoria in carriera Chi si aspettava un arrivo in volata al termine della 18ª tappa della Vuelta di Spagna è rimasto deluso, Jelle Wallays infatti beffa tutti tagliando per primo il traguardo al termine di una lunghissima fuga coronata da un esaltante successo. Niente da fare per i ...