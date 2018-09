La top 11 dei calciatori fedeli alla stessa maglia da almeno 10 anni nei principali 5

Castellammare - Ci si lamenta dei topi - ma poi si getta il mozzicone sulla sabbia : Gli ultimi articoli di Cronaca Vico Equense - Morte 14 delle 15 querce dedicate ad Angelo Vassallo Castellammare - San Leonardo, pronto soccorso alla deriva. I sindacati: «Aggressioni e ...

Servizi preattivati sulle sim dei telefonini : stop dalla Corte Ue ai costi nascosti : ROMA - Adesso l'ha detto persino l'Europa, nelle vesti della Corte di Giustizia UE: gli operatori non possono mettere Servizi pre impostati, a pagamento, nelle nuove sim senza avvisare l'utente, come ...

FIFA 19 : svelate le valutazioni dei 10 top player di Ultimate Team : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, EA SPORTS ha svelato solo qualche minuto fa i rating dei dieci migliori giocatori in FIFA 19, a poco più di due settimane dall'uscita ufficiale del gioco, prevista per il 28 settembre.Le attesissime valutazioni dei fuoriclasse più quotati nel nuovo capitolo del simulatore calcistico più giocato al mondo saranno fondamentali per vivere tutta l'autenticità dell'esperienza di gioco nella nuova edizione. In ...

Un vaccino contro il melanoma efficace nel 100% dei casi - per ora nei topi - : Un nuovo vInsieme ad un'immunoterapia specifica, questo vaccino sperimentale stimola il sistema immunitario guidandolo contro il melanoma

Un vaccino contro il melanoma efficace nel 100% dei casi (per ora nei topi) : (foto: Karl Tapales/Getty Images) Altro colpo sferrato contro il cancro. Un nuovo vaccino, insieme alle terapie esistenti, potrebbe aiutare a trattare il melanoma (tumore aggressivo della pelle) e prevenire la sua ricomparsa con recidive. Il risultato, per ora su topo, è stato ottenuto dallo Scripps Research Institute a La Jolla in California. La ricerca è pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences. I tumori possono esprimere ...

Chiusure dei negozi - la proposta del Pd : stop in tutt'Italia per 6 festivi - non domeniche - più altri 6 a scelta : Alle proposte di Chiusure obbligatorie di domenica dei negozi e supermercati presentate da 5Stelle e Lega, se ne affianca una targata Pd. Presentata a prima firma dal deputato Gianluca Benamati la ...

Luigi Di Maio : "Stop domenicale a turno. Aperti il 25% dei negozi" : La proposta di legge che impone la chiusura nei giorni festivi di centri commerciali ed esercizi commerciali sta facendo discutere.E visto il putiferio che si è scatenato, Luigi Di Maio ha provato a chiarire alcuni punti su questa "proposta che è stata calendarizzata dall'opposizione". Ma come dovrebbe funzionare questa nuova normativa? "Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo ...

Immigrazione - Molteni : “Stop al gratuito patrocinio per i ricorsi dei migranti” : “Abolire il gratuito patrocinio per i ricorsi dei migranti”. E non solo: revoca dello status di rifugiato “già dal primo grado di giudizio”, in caso di condanna per una serie di reati. In un’intervista al Messaggero, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni fissa gli obiettivi del decreto Immigrazione il cui primo schema è stato presentato la scorsa settimana e che sarà discusso nei prossimi giorni dal ...

Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : «Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali» : Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che oggi è a Bari per visitare la Fiera del Levante, ha parlato delle aperture domenicali dei centri commerciali,...

Di Maio : entro l'anno stop aperture domenicali dei centri commerciali - : "L'orario non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti", ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico. Alla Camera due proposte di legge di Lega e 5 Stelle per regolamentare ...

Di Maio : 'Entro l'anno stop alle aperture domenicali e festive dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Luigi Di Maio a Bari : “Entro l’anno stop alle aperture domenicali dei centri commerciali” : La promessa di Luigi Di Maio alla Fiera del Levante di Bari: "In materia di commercio, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l'orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. La liberalizzazione sta uccidendo le famiglie italiane".Continua a leggere